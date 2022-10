No mires a los ojos lleva al cine el mundo de Juan José Millás

VALLADOLID. La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) inició este sábado con el estreno de No mires a los ojos, del cineasta español Félix Viscarret, una adaptación de la novela Desde la sombra de Juan José Millás, quien la calificó de “sorprendentemente buena” e “inatacable”, por haber podido trasladar hacia afuera el mundo interior y mental del personaje principal, interpretado por Paco León.

El filme, que significó para su director “salir de la zona de confort” y para el protagonista actuar en un nuevo registro, compite por la Espiga de Oro en la Sección Oficial de la Seminci, y cuenta en el elenco con Leonor Watling, Álex Brendemühl, la colaboración especial de Juan Diego Botto y el periodista Iñaki Gabilondo, entre otros.

Para el director, los libros de Juan José Millás le llegaron desde que era un adolescente en Pamplona por un préstamo de un tío suyo de las novelas El desorden de tu nombre y La soledad era esto ; “él me dijo ‘esto te va a abrir la mente y a partir de ahora, todo va a ser diferente’, y así fue, descubrir el universo de Millás y ver la vida desde cierto lado del espejo, es algo muy inspirador, sobre todo cuando estás tan hambriento de literatura, de ver las realidades desde otro lado”.

Luego, los productores del filme, Mariela Besuievsky y Gerardo Herrero, le llamaron para adaptar la novela de Millás y llevarla al cine, lo cual fue un reto que le exigió salir de la zona de confort y “humildemente, intentar jugar en su mundo, con sus leyes”.

Juan José Millás, cuya obra ha sido traducida a 23 idiomas y ha ganado entre otros los premios Planeta y Nadal, aseguró que el guión le gustó muchísimo. “A mí no me importa que si yo vendo una novela para cine y se hace una película que no tiene que ver con mi novela, pero es buena, me parece muy bien inspirarla, pero este guión me sorprendió”, dijo, y añadió que le quitaron lo que hay que quitar “sin tocar ninguna viga maestra, sin tocar ningún muro de carga, sin meter el dedo en los cimientos, entonces han hecho una película sorprendente”.

En el filme, el protagonista, Damián, acaba de ser despedido tras 20 años trabajando en la misma empresa. Su reacción, furiosa y un tanto violenta, le lleva a salir corriendo para escapar de su jefe y a esconderse de él en el primer sitio que encuentra al salir de la oficina: un armario cargado en una furgoneta.

El armario con Damián dentro es entregado en casa de Lucía y Fede, una pareja de la edad de Damián que vive con su hija adolescente, María. Esa misma noche un impulso inesperado lleva a Damián a quedarse con la familia para convertirse en una misteriosa presencia que observará y se moverá desde la sombra.

El protagonista de la película, Paco León, agradeció que confiaran en él para hacer el papel de Damián, “en un tono interpretativo que no suelo hacer” y hacerlo junto a Viscarret, ha sido un “caramelo”. Añadió que “ojalá que esto signifique una inflexión en mi carrera y me den personajes más para dentro”.

La actriz Leonor Watling destacó que el rodaje fue “maravilloso” y resaltó la “finura” de Viscarret a la hora de trabajar, de quien dijo: “tiene muy claro dónde quiere llegar y te lleva de manera muy suave. Mi personaje era muy claro y estaba muy bien escrito”, mientras que Alex Brendemühl aseguró que haber hecho este papel fue un regalo.

Al ser preguntado por el cambio de nombre de la película respecto al de la novela que le da origen, Viscarret sostuvo que haber titulado a una película Desde la sombra, podría “haber llevado a equívocos” en el tono o en el universo, porque ya se han hecho otros filmes o producciones con ese nombre y era necesario reflejar de otra manera el mundo insólito de la historia.

En esta jornada inaugural del certamen, que concluirá el próximo 29 de octubre, el director Emanuele Crialese presentó, fuera de concurso en la Sección Oficial pero compitiendo por la Espiga Arco Iris, su película L’immensitá, protagonizada por la actriz Penélope Cruz, a quien describió como “el arquetipo ideal”, en la figura materna.

El filme lleva al espectador hasta la Roma de los años 70 para contar la historia de un matrimonio acabado cuya hija, Adriana, rechaza su nombre y su identidad y quiere convencer a todo el mundo de que es un chico, con una banda sonora con canciones de Raffaella Carrà y Patty Pravo.