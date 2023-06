La cinta Martínez rompe los estereotipos de la vejez

Gracias a su ópera prima, la directora Lorena Padilla mejoró la relación con su padre. Hace unas décadas, como parte de una tesis que iba a realizar, la escritora ideó una historia en la que retrata a un hombre solo, que está a punto de jubilarse, sin embargo, aunque tiene las herramientas necesarias para salir adelante, su vida se vuelve monótona.

En un inicio comenzó describiendo la vida de su propio padre y cómo ella lo veía desenvolverse, sin embargo pasaron varios años para que este proyecto se concretara. Por un tiempo dejó en el tintero esta trama, hasta hace unos años que retomó su idea y se percató que el personaje principal ya no sólo se parecía a su papá sino que también a ella misma.

Fue así como surgió Martínez, cinta que aborda temas como la soledad, el individualismo extremo, el machismo, así como los estereotipos acerca de la vejez que se mantienen vigentes en la sociedad.

“Comenzó con unas ganas de entender a mi papá que es muy Martínez, siempre había tenido una relación extraña con él y fue intentar entenderlo y conforme pasaron los años, me di cuenta que también yo era así, por lo que ya no estaba hablando sólo de él sino también de mí y, honestamente, la peli me hizo cambiar la relación con mi papá también”, afirmó Padilla en entrevista.

Este proyecto, así como unas sesiones de terapia, ayudaron a la cineasta a entender un poco más del mundo que transitaba su padre, al igual que otras personas de la tercera edad.

“Me di cuenta que no sabes lo que le pasa a la gente a puerta cerrada, todas esas personas que ves en la calle, no sabes cómo es su vida en la intimidad y si tan sólo te pararas un segundo a pensar que tienen los mismos conflictos o más que los tuyos, creo que seríamos una sociedad con un poco más de compasión y más bondadosos”, expresó.

Martínez aborda la historia de un burócrata gruñón (Francisco Reyes) que, obligado, acepta su jubilación debido a que llega un chico joven a ocupar su lugar. Paralelamente, una de las vecinas del edificio donde vive, de nombre Amalia, es encontrada muerta. Es a través de distintos objetos de la finada que Martínez empieza a crear una relación amorosa ficticia, sin saber lo que puede desencadenar su comportamiento.

“Martínez es una persona que está dañada desde muy joven, que se arma una estructura moral-ética muy estricta y que aparentemente le permite sobrevivir en una vida gris, rutinaria, sin proyección, en donde siempre sabe qué va a suceder.

“Llega a ese momento de vida porque durante el proceso de crecimiento algo sucedió que optó por aferrarse a esa rutina y no arriesgar nada más, ahí estructura su ética y su moral y es muy clase media, propia de mucha gente, que es puntual, ordenada, que es muy correcto”, dijo el protagonista, Francisco Reyes.

Humberto Busto y Martha Claudia Moreno completan el elenco del filme se estrena en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, este sábado 3 de junio. Este mismo día se proyectará también en Los Ángeles y están próximos a cerrar fechas para que pueda estar disponible en cines de la Ciudad de México y otras partes de la república.

Por otro lado, Padilla está dirigiendo episodios para una serie de Amazon, de la que no pudo revelar detalles por un contrato de confidencialidad. También está en proceso de preproducción de una nueva cinta, igual de humor negro y en donde cuenta la historia de un hombre mayor haciendo el recuento de su vida. Por el momento no tiene fecha de producción de la misma.