Que no te nieguen la visa: esto es lo que no debes tener tus redes sociales

Para realizar tus viajes con éxito lo primero que debes asegurar es tu visa americana, pues se trata de uno de los requisitos fundamentales para las personas que desean viajar hacia Estados Unidos, un documento que permite regular el acceso o estancia de los viajeros dentro de su territorio.

En este caso, se trata de una identificación que, junto a tu pasaporte, facilita la verificación de tu identidad para que ingreses y realices las actividades que necesitas, ya sean turismo, estudios o incluso en el campo laboral. Es por ello aquí te damos algunos consejos para facilitar el proceso de solicitar una visa.

Si tú como muchos también tienes la intención de salir de casa y darte un paseo por otros países como Estados Unidos, debes considerar todos los requisitos que te piden, incluso tus redes sociales, contactos y correos.

Tipos de visas

La ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos cuenta con tres tipos de visa principales temporales.

Visas para visitantes por viaje de placer o negocios

por o Visas para trabajadores temporales

Visas para estudiantes y visitantes de intercambio

Aquí no estamos contando los permisos otorgados para medios de comunicación y periodistas, atletas, artistas, trabajadores religiosos o miembros de tripulación aérea o marítima.

¿Por qué nos piden las redes sociales?

Tus redes sociales ayudan a verificar que la información que proporcionaste sea verídica. Foto: Reuters.

Para solicitar la visa americana uno de los primeros pasos es rellenar el formulario electrónico DS-160, este aborda los datos personales y de tu viaje. Sirve para recolectar información sobre ti, una de las principales formas con las que los oficiales del consulado pueden identificarse, por lo que es un gran consejo ser veraz con tus datos.

Fue desde el año 2019 que el Departamnento de EE. UU. añadió aquí un apartado donde debes colocar tus redes sociales, así como los usuarios y los correos electrónicos personales e institucionales que hayas tenido en los últimos cinco años.

Todo esto sumando los números previos de pasaporte, números telefónicos e incluso 15 años de información biográfica; esto según se explica, para tener un control escrito en materia de seguridad.

Te tenemos buenas noticias, y es que contrario a lo que puedes estar pensando, los evaluadores que te autorizan o no la visa, no analizan todo lo que has publicado en los últimos 5 años bajo una visión moral, sino de seguridad. Esto lo hacen para evitar cualquier vínculo con lugares o ideologías calificadas como “controladas por grupos radicales”.

Además, con el análisis de tus redes corroboran que la información que proporcionaste sea real, pues de parecer contradictoria o indicar que llevas un estilo de vida distinto al plasmado podrías estar bajo sospecha. Estos revisan tu rutina diaria, profesión, puntos de vista, preferencias, etc.

Para finalizar, harán un rastreo sobre posibles visitas pasadas a los Estados Unidos que hayas registrado, solo para ver que se hayan hecho dentro de lo legal.