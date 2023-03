Cuatro playas de Mazatlán que no son aptas para nadar ni realizar actividades turísticas

Con sus interminables playas de arena dorada, aguas cristalinas y una gran cantidad de actividades, Mazatlán es el destino perfecto para unas vacaciones en la playa emocionantes, pues estos atractivos son los que atraen a miles de turistas cada año.

Sin embargo, hay algunas playas que no son aptas para nadar ni realizar actividades turísticas debido a ciertas condiciones que las hacen en cierta forma peligrosas para los visitantes.

En estos casos es importante acatar las indicaciones de las autoridades y permanecer alerta ante cualquier situación de riesgo. Es por ello que aquí te presentamos cuatro playas en Mazatlán que deben evitarse para actividades acuáticas:

Playa Norte

Esta playa se encuentra en el centro histórico de Mazatlán y es conocida por sus impresionantes vistas al océano. Sin embargo, en ciertas ocasiones sus aguas son demasiado peligrosas para nadar debido a la corriente, las olas y la presencia de rocas. Se recomienda a los visitantes mantenerse alejados del agua y optar por disfrutar de las vistas desde la arena.

Playa Brujas

A pesar de su belleza natural, esta playa es peligrosa debido a la fuerte corriente y las fuertes olas. También hay una gran cantidad de rocas y corales en el agua, lo que puede causar lesiones graves. Es importante que los visitantes eviten nadar en esta playa y se mantengan alerta.

Siempre es importante acatar las medidas de seguridad en las playas. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Malecón

Aunque es una de las áreas más vistosas, pues se encuentra en el paradero de las letras del malecón, es importante que los turistas sepan que sus aguas no son seguras para nadar. La corriente es extremadamente fuerte y puede arrastrar a los nadadores mar adentro.

Playa Cerritos

Esta playa es conocida por sus impresionantes vistas al océano y por ser un buen lugar para surfear. Sin embargo, las corrientes son extremadamente fuertes y las olas pueden ser peligrosas para los nadadores inexpertos. Los visitantes deben tener cuidado al entrar al agua y seguir las instrucciones de los salvavidas.

Mientras que Mazatlán tiene muchas playas hermosas y seguras para nadar y realizar actividades turísticas, es importante que los visitantes sepan cuáles son las playas que deben evitar debido a su peligrosidad. Es recomendable atender las indicaciones de seguridad.

Recomendaciones

Los banderines ubicados en el puerto funcionan como un indicador del estado en que se encuentra el agua y si se puede o no ingresar.

Bandera roja: Alto riesgo, (no entrar).

Bandera amarilla: Entrar con precaución

Bandera verde: Playa segura

Bandera blanca: Presencia de quemadores.

Finalmente, se recomienda a los visitantes acercarse a los elementos salvavidas en caso de no tener conocimiento de las áreas donde desean ingresar, así como no introducirse en estado de ebriedad o con ropa no apta para nadar.

La indicación más recomendable siempre es no adentrarse mucho al mar, pues a veces es difícil identificar el estado de las corrientes marinas, por lo que puede incurrir en un accidente si no se actúa con precaución.