Simón Pollo, el influencer que ayuda a los más necesitados en Mazatlán

Pocos saben que se llama Jorge, quien lo conoce desde niño, sus amigos, familiares y compañeros de trabajo le dicen Pollo, pero desde hace tres años se le conoce como Simón Pollo, el joven influencer que ayuda a las personas más necesitadas en Mazatlán.

El altruismo social siempre ha sido parte importante de su vida, pero con este proyecto y gracias a las redes sociales se ha convertido en el “superhéroe” de los más vulnerables. Si los mazatlecos tienen un problema, necesitan un medicamento, comida, ropa o algún apoyo, saben que él hará todo lo posible para ayudarlos.

También puedes leer: Marcos Razzetti invita a emprender de manera digital

“Siempre me inculcaron en mi familia que teníamos que regresar un poco lo que recibíamos, tratar de ayudar sin buscar nada a cambio, en algún momento de mi vida empecé a regalar comidas, me gustó mucho hacerlo y tiempo después lo hice de una manera más formal; pero lo padre fue que utilicé mis redes sociales para transmitirlo, en buena onda, y mucha gente se empezó a sumar”, asegura.

Fue hasta que terminó su carrera de Ciencias de la Comunicación y con el objetivo de crear un proyecto más definido, que nació Simón Pollo, en el año 2019.

Círculos Vane Oliveira es mamá sin dejar de verse y sentirse bien

“A mí siempre me han dicho Pollo y cuando salió la idea de este proyecto yo quería un nombre pegajoso; y bueno, ‘simón’ significa sí, y de ahí surgió Simón Pollo, porque la frase de nosotros es: ¿Se puede? Y la respuesta es Simón Pollo”, afirma.

El joven cree firmemente que mientras más personas se unan, más se puede hacer por quienes necesitan algo para hacer más llevadera su vida.

“Prácticamente, yo me convierto en el vínculo, en esa persona que lleva el apoyo que se consigue en las redes sociales. De todos los casos subimos las evidencias. De alguna manera, proponemos una necesidad, se busca quién pueda cubrirla, con lo que tenga y la llevamos”.

Simón Pollo se las ingenia para ayudar a los más necesitados. Foto: Cortesía | Simón Pollo

Influencer en redes sociales

La aceptación que logró con su proyecto de Simón Pollo fue casi inmediata, y poco a poco se fue difundiendo su labor, lo que hizo que se formara una inmensa comunidad a su alrededor. Actualmente, tiene más de 80 mil seguidores en Facebook y poco más de 60 mil en TikTok

“Quiero creer, y a veces es difícil mencionarlo, pero somos la representación de un influencer. Un influencer te motiva a generar ciertos actos, a hacer deporte, a tener una vida saludable. Yo lo que hago es, a través de mis influencias sociales, motivar a las personas a que traten de ayudar a los demás. Ha sido una locura ver que llegamos a tanto en tan poco tiempo, tenemos 86 mil seguidores en Facebook, pero hemos superado los 500 millones de visualizaciones en las redes”, dice.

Además, su trabajo ha traspasado las fronteras y ha recibido importantes reconocimientos.

“Hemos estado en noticias locales, estatales e internacionales. Una vez me llegó una carta del Presidente de El Salvador, felicitándome por lo que hacía, otra más de Honduras. Aquí en Mazatlán recibí el Premio al Mérito Juvenil 2020, y es lo que me llena de orgullo, poner el nombre de Mazatlán en alto”.

Los casos

En su página de Facebook están las evidencias de su trabajo. Ahí comparte videos, fotografías, hace transmisiones en vivo de toda la ayuda que entrega. Es ahí mismo donde lo contactan para que apoye a más personas.

“Todos los días hay necesidades diferentes y si la gente se da cuenta de que alguien está pasando por una situación difícil dicen: ‘mándale mensaje a Simón Pollo’. Me llegan mensajes por redes sociales, por teléfono. Mi labor social es investigar que todo lo que está pasando la persona sea verdad, que hay una necesidad real y con base en eso vemos cómo podemos ayudar. Entregamos comida, ropa, visitamos los hospitales y también asesoramos a quienes tienen otro tipo de problemas”.

En sus redes sociales, Simón Pollo comparte todas sus actividades en pro de los más necesitados. Foto: Cortesía | Simón Pollo

Impacto

“Me ha tocado ver cosas muy fuertes. Hace poco me pasó un caso con una niña, Litzy, que tenía cáncer, sus papás eran desplazados por la violencia de la sierra de Concordia, me buscan, me piden ayuda y se la doy. Pero al tiempo vuelvo a coincidir con ella y ya estaba más malita, entonces me dijo que quería que estuviera con ella en su cumpleaños, que partiéramos un pastel, y yo dije: ‘va’, la ayudamos, le llevamos medicamentos, en su cumpleaños le hicimos su festejo y desgraciadamente falleció ahí mismo”, recuerda.

Fue algo que lo marcó, pero también lo llenó de fuerza para no dejar de hacer su labor. Tiene muy claro que Simón Pollo seguirá por muchos años, pero también desea convertirse en un conferencista, para llevar motivación a las personas.

“Antes de la pandemia del Covid ya me estaba preparando para eso, pero ahora, después de todo lo que he vivido en los últimos años, lo que sigue es ayudar siempre a los más vulnerables y en el futuro ser un conferencista reconocido, sin dejar de lado a Simón Pollo”.

EN REDES

A Simón Pollo lo puedes encontrar en Facebook y TikTok.