Con fotografías impulsan el empoderamiento femenino

Culiacán, Sin.- Con el objetivo de contribuir en la construcción de una cultura de diversidad e inclusión, así como dar visibilidad a su compromiso con el empoderamiento de las mujeres y la no discriminación basada en género, se llevó a cabo la inauguración de la exposición fotográfica titulada “Todas las mujeres”.

Fundación Coppel, en coordinación con Casasola México, ONU Mujeres y el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, fueron quienes unieron esfuerzos y decidieron conmemorar el Día Internacional de la Mujer con esta interesante muestra, la cual está conformada por 58 fotografías.

Durante el acto inauguran en el Campus Digital de Coppel, lugar en el que se muestra la exposición, estuvieron presentes, Susana Coppel, presidenta de Fundación Coppel; Diego Coppel, director Comercial; Aarón Elizondo, director de Estrategia y Transformación; Angélica Bojórquez, Gerente de Cadena de Suministro; Rocío Guerrero, Gerente Medios y Relaciones Comerciales; y con Vania Casasola, directora de Casasola México.

Susana Coppel, en su intervención destacó que las instituciones que desarrollaron dicha exposición tienen la firme convicción y el compromiso de hacer visible a las contribuciones de las mujeres a la sociedad mexicana, “se busca lograr un cambio cultural que pueda acelerar la igualdad de género y convertirla en una realidad plena”, comentó.

Por su parte Vania Casasola explicó que esta exposición nació porque ella tenía la inquietud de mostrar como ella veía a las mujeres, y ya no solo mostrar los contenidos enfocados a exaltar los logros y las hazañas de los hombres, fue cuando decidió buscar en el archivo de su abuelo Gustavo Casasola y con la ayuda de su padre Agustín V. Casasola, logró encontrar estas mujeres del año de 1900, “de ahí salieron estas mujeres como en México, presentes y activas en cada aspecto de nuestra sociedad solamente que no mencionadas y no reconocidas”, desatacó.

“Todas las mujeres”, se encuentra dividida en tres módulos, trabajo, vida cotidiana, y participación política, y en estas 58 imágenes a blanco y negro se muestra las múltiples facetas de la mujer, su intervención social y su liderazgo, mujeres captadas al interior de maquilas, fábricas de zapatos y oficinas de telégrafos, etc., acciones de diversas mujeres que alzaron la voz en la búsqueda de igualdad a través de oficios que rompieron los roles de género.

Esta exposición propone la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, de manera que el mundo sea un lugar seguro, tolerante e igualitario para todas las personas.

Se exhibirá a partir del 9 de marzo en el Campus Digital de Coppel, y estará hasta junio; posteriormente se prevé su traslado al Centro de Ciencias de Sinaloa de forma paralela, la exposición se montará en el Museo Meteorito y la Tolerancia en la Ciudad de México.





