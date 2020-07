Redescubre 5 hábitos comunes que mejorarán tu salud

Culiacán, Sin.- Llevar una buena alimentación y hacer ejercicio, son sin duda algunos métodos ideales para mantener una buena salud, pero también existen otras prácticas que nos dan paz mental y bienestar físico.

Para lograrlo, debemos pensar en algo que nos guste más que cualquier otra cosa y que nos proporcione la suficiente motivación positiva como para ser complementado por el ejercicio físico, y una dieta equilibrada. No importa lo rutinario que parezca ser cortar el césped, dormir u ordenar el closet, deben hacerse con la misma determinación que incluso los hábitos más saludables.

Por lo que Scrib nos comparte cinco títulos con los que podeos lograr una vida plena con sus enseñanzas.

Las Nuevas reglas de postura

No creerás cuánto influye la forma en que te paras o te sientas. Mary Bond es una renombrada instructora de fitness que ha estado ayudando a la gente a conseguir una mejor salud física e incluso emocional durante más de 35 años. A veces, cambiar aunque sea un poco de tu postura puede llegar a la raíz de algunos de tus problemas.

Descansa: produce más trabajando menos

Aunque suene paradójico, tomar unos pequeños descansos mejora tu rendimiento. Trabajar mejor no significa trabajar más sino trabajar menos y más productivamente. Comienza a sentirte mejor una vez que los beneficios del descanso se convierten en parte de tu rutina.

Simplicidad: Deshazte del desorden y simplifica tu vida

No sabemos todavía, pero el caos es probablemente parte de nuestras vidas, pero no tenemos suficiente conciencia para darnos cuenta del daño que nos hace. Miren a su alrededor y encuentren un método de limpieza para traer orden no sólo a los espacios físicos de habitan sino también a su mente espíritu.

La escritura terapéutica

Cada día que escribes: ya sea un correo electrónico o un mensaje de texto en alguna red social, se ha convertido en un proceso automatizado. Es difícil escribir para uno mismo, eso es lo que dice la autora Silvia Adela Kohan, y es por eso que necesitas empezar a hacerlo de esa manera para encontrar y liberar tu voz como una forma de liberar tus emociones.

Este libro te hará dormir

¿A quién no le gusta dormir, pero alguna vez te has preguntado si lo estoy haciendo bien? Ya sea que pases mucho tiempo en la cama o re despiertes mucho más temprano de lo que te corresponde, seguro que hay algo que te estás perdiendo. Descubre los secretos de la psicología moderna que harán que contar ovejas sea un proceso satisfactorio.





















