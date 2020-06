Prepara a tus niños para el regreso de la “Nueva normalidad”

Culiacán, Sin.- La actual contingencia ha propiciado la convivencia más estrecha con nuestra familia, y en el caso de los niños les ha permitido estar súper a pegados a sus padres, sin embargo la incorporación a la “nueva normalidad” puede ocasionar en los más pequeños del hogar algunos problemas de comportamientos no deseados y afectar su bienestar emocional; pues mientras que los adultos retomarán paulatinamente sus actividades laborales, los niños tendrán que sufrir el desapego con sus padres lo que puede generarles ansiedad por separación, frustración y miedo.

En entrevista para El Sol de Sinaloa, la Psicóloga y educadora sexual estudios de formación continua en derechos humanos y atención a víctimas, Angie Arellano; comentó que en todo y en cualquier etapa de la vida es importante hablarles a los niños de manera honesta y clara desde la empatía y el respeto, asegurando que teneos que explicarles el porque de las medidas de higiene, la distancia social y respeto al espacio personal.

Estamos bien adecuados a un mundo adulto-centrista y no generamos cierta empatía con la comunicación hacia nuestros hijos, dejando de lado lo que pueden querer, lo que piensan y lo que sienten al respecto de la situación pandémica; es muy fácil hablar con honestidad y empatía, un ejemplo sería de una comunicación que carece de empatía y respeto: “Te pones cubrebocas porque yo lo digo” siendo lo contrario; Necesito que uses cubrebocas para que te cuides y protejas tu salud porque estamos ante una amenaza que no podemos ver Angie Arellano









Al preguntarle sobre si la integración a esta “nueva normalidad” puede generar comportamientos no deseados y afectar el bienestar emocional de los niños, la experta comentó que les afectará en el grado de información que se les tengan, ya que la construcción social y cultura en el hogar dependerá el nivel de afectación psicológica lo que les vaya a afectar y el apoyo que se le dé, al tener medidas de autocuidado a la salud física y emocional, a lo que detalló “de entrada será una situación difícil al generar ciertos miedos al tener contacto con otros niños, con familiares que tengan mucho tiempo sin ver o con compañeras, compañeros cuando regresen a sus aulas, si bien hay niños que sí viven una vida un poco más “normal” que otras aquí encontraremos un intercambio cultural entre sí y es importante generarles a nuestros pequeños información clara, pertinente, honesta sin tecnicismos que no puedan comprender por su desarrollo ya que de esto depende su estabilidad emocional de como nosotros le vayamos a trasmitir la información para que ellos estén bien y sobre todo recordar que si madres y padres, están bien por añadidura hijas e hijos los estarán”.

Angie detalló que las principales afectaciones en el bienestar emocional que pudieran presentar los niños para esta próxima nueva normalidad serían, ansiedad intolerancia a la frustración, depresión, estrés postraumático, déficit de atención e hiperactividad, que por añadidura les generará dificultades para recibir nueva información, algunos casos pueden tener conductas regresivas, es decir vivir en una etapa no acorde a su edad (Inmadurez infantil), efectos negativos que ella asegura se pueden minimizar generando un esquema de rutinas nuevas donde se aplique el arte, la cultura, fomentar la lectura adherirlo a clases de artes, de música, pintura o danza entre otros, “hay muchos sitios en la actualidad que ofrecen sus servicios en línea, también es importante la actividad física; tenemos Yoga Kids, comprarle una cuerda para que brinque en casa y por último la meditación y la espiritualidad”.

Durante la plática vía telefónica la psicóloga además mencionó que el ser humano por naturaleza es sociable, inclusive a pesar de estar en confinamiento han tenido oportunidad de acercarse a través de las redes sociales, “considero que esto puede ser paulatino, en medida a que nos vayamos acostumbrando a la nueva normalidad se va adquiriendo la confianza para establecer vínculos sociales de nuevo, opino que para las infancias es más fácil adaptarse que para la adultez”.

Por último la también activista en materia de derechos humanos y promotora cultural desde el 2011, recomienda a nivel de experiencia personal, que no sería buena idea llevar a los niños al parque con patines, bicicletas, etc… ya que pueden presenta una descompensación física por el estar tanto tiempo en casa y por supuesto por el clima de la ciudad, por lo que aconseja podrían dar inicio desde sus patios, sus frentes, sacarlos a caminar cuando no halla sol una cuadra o dos, y mantenerlos bien hidratados para no afectarles en la salud.











Los derechos culturales de las infancias hablan que tener espacio de recreación y esparcimiento es un derecho que les corresponde y que limitarlos les estamos violentando provocando afectaciones a su desarrollo humano, así que es importante que ellos puedan tener un poquito de esto pero en medida a nuestras posibilidades y limites sanitarios Angie Arellano





Los niños pudieran presentar afectaciones en su bienestar emocional como ansiedad, intolerancia a la frustración, depresión, estrés postraumático, déficit de atención e hiperactividad Psicóloga Angie Arellano









PARA SABER:

La Psicóloga Angie Arellano actualmente es miembro activista de colectivos feministas y trabaja como promotora cultural en la Secretaria de Cultura.

































