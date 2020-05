¿Qué películas ver este fin de semana?

Culiacán, Sin.- ¿En busca de una película recomendada?, qué bien… es el momento a que te adentres a disfrutar alguna historia de amor, desamor, terror, acción, al lado de tu familia, así es que ve preparando las palomitas, la ensalada de frutas o bien, golosinas, lo importante es que no salgas de casa.

Te puedo asegurar que son tantas las opciones de películas que tiene Netflix en su catálogo, que a veces es difícil elegir una buena historia para disfrutar en la pantalla.

Por eso, te escribo algunos títulos que ya están disponibles.

El Gran Pez, estrenada en 2003. Foto: Cortesía │ IMDB.

EL GRAN PEZ

Esta es una de las obras maestras de Tim Burton, un cineasta dúctil que es capaz de rendir tanto en la comedia, como en el drama.

Aquí, Burton muestra la historia de un hombre (interpretado por Ewan McGregor de joven y por Albert Finney ya viejo) al que le gusta relatar episodios de su vida añadiéndoles un poco de fantasía, cosa que no le cae nada de bien a su hijo, quien decide no hablarle más.

Con el paso de los años y la enfermedad de su padre, el joven decide reencontrarse con él y pedirle que le cuente la verdad de esas historias, que, al parecer, no eran tan fantasiosas.

Un poético filme para sonreír y llorar a mares cuando eres sentimental.

Historia de un Matrimonio, estrenada en 2019. Foto: Cortesía │IMDB

HISTORIA DE UN MATRIMONIO

Advertencia: si vas a ver esta película, es mejor que tengas un pañuelo cerca, porque se trata de un relato emotivo y nostálgico sobre el amor, las rupturas, la familia, el desarrollo profesional y la paternidad.

Aquí, un matrimonio decide separar caminos, a pesar de que el amor sigue existiendo entre ambos y la preocupación por el hijo en común será siempre el nexo que los mantendrá unidos de por vida.

Las sólidas actuaciones de Scarlett Johansson y Adam Driver (más la de la siempre sorprendente y talentosa, Laura Dern) le dan credibilidad a sus personajes y a la historia, en este filme de Noah Baumbach que hace identificarse a muchos de los que han pasado por un divorcio.

La cosa del otro mundo, estrenada en 1982. Foto: Cortesía │IMDB

LA COSA DEL OTRO MUNDO

Obra maestra del cine de ciencia ficción y de terror, es esta película basada en el libro de 1938 de John W. Campbell Jr. Who Goes There?, y dirigida por John Carpenter, uno de los directores más importantes del género.

Paradojicamente, cuando esta cinta se estrenó en 1982, la crítica y la taquilla la destrozaron y la sentenciaron como una de las peores películas de la historia. Pero los años pasaron y esta historia se transformó en una película de culto.

Protagonizada por Kurt Russell, cuenta la historia de un grupo de investigadores estadounidenses en la Antártica, donde encuentran un alien al que denominan “La Cosa”, un parásito que toma la forma de otros organismos.

Y científicos deberán luchar contra la paranoia de que cualquiera de ellos puede ser “La Cosa”.

Ojo, que hay una versión nueva de esta cinta, de 2011, que también está disponible en Netflix.

12 años de esclavitud, estrenada en 2013. Foto: Cortesía │IMDB

12 AÑOS DE ESCLAVITUD

Uno de los filmes más estremecedores del último tiempo, éste se centra en la historia de un mulato afroamericano nacido libre en el estado de Nueva York, pero que es secuestrado en Washington D. C. en 1841. Eso, para ser vendido como esclavo y enviarlo a trabajar en plantaciones de Louisiana durante 12 años, hasta que es liberado.

Dirigida por el cineasta británico Steve McQueen, muestra con crudeza las dificultades de los hombres y mujeres que trabajaron de sol a sol y sin derecho alguno en esos campos del sur de EE.UU.

Una conmovedora e interesante cinta que ganó tres Oscar, como mejor película, mejor actriz de reparto (Lupita Nyong’o) y mejor guion adaptado.

Son tantas las películas que te puedo recomendar, aquí te escribiré algunas como Gone Girl (Perdida), La Sociedad de los Poetas Muertos, Jurassic Park, Blade Runner, El castillo ambulante, Intensamente, Batman inicia, Mi vecino Totoro, Mente Indomable (Good Will Hunting), Toy Story 3, entre muchas más.

PARA SABER:

Ya sea por sus tramas o su originalidad, estás cintas han logrado posicionarse rápidamente entre las mejores entre los usuarios y la crítica especializada.





























