Recibe Ernesto Coppel Kelly Premio a la Excelencia Turística

El empresario mazatleco Ernesto Coppel Kelly recibió este jueves en la Ciudad de México el Premio a la Excelencia Turística de la Fundación Miguel Alemán.

La ceremonia tuvo lugar en la biblioteca de la fundación, donde también se entregó una mención honorífica para Alfredo Arcos Bouchez.

La Fundación Miguel Alemán entrega este galardón desde el año 1989 y fue creado para estimular y reconocer a mexicanos investigadores, empresarios, estudiantes, académicos y profesionales del ramo turístico que destaquen por su labor y perseverancia.

“Muchas gracias por estar aquí, es una muestra de cariño para mí, de verdad, a todos los miembros del presidium, realmente es un gran honor para mí recibir este reconocimiento de la fundación Miguel Alemán”, dijo al momento de subir al estrado.

Coppel Kelly recordó cuando vio en persona al ex presidente Miguel Alemán, algo que nunca ha olvidado.

“Yo conocí a don Miguel Alemán en 1951, llegó en el yate presidencial a Mazatlán a la inauguración de la avenida Miguel Alemán, que es una de las avenidas más importantes de Mazatlán y mis padres me llevaron a ver al presidente de México, llegó de traje banco, develó una placa que todavía está ahí, yo siempre recuerdo esa visita, yo tenía cuatro años y medio, pero me acuerdo”, expresó.

Resaltó la visión turística que siempre tuvo Miguel Alemán, que fue fundamental para el desarrollo del país en general.

“El que haya creado el turismo en México, promover Acapulco, el ver la visión del turismo que siempre tuvo, qué hiciéramos sin el turismo ahorita. Estamos aquí porque él formó el primer Consejo de Turismo, después fue Secretaría de Turismo y le metió muchas ganas después de ser presidente a esto”, manifestó.

Sobre el reconocimiento que recibió, expresó estar muy orgulloso de trabajar por el turismo del país.

“Estamos pasando tiempos duros, necesitamos promover más a nuestro país, porque el hecho de no promover, aunque estén llenas nuestras playas, no significa que no estén sufriendo nuestros pueblos mágicos. Nos urge promocionar la marca de México, hay que ver cómo lo podemos lograr todos juntos, necesitamos no bajar la guardia y seguir confiando en el país, somos muchas las personas que trabajamos por él”.

Trayectoria

Ernesto Coppel Kelly es un reconocido hombre de negocios que ha dedicado gran parte de su vida a la hotelería y es fundador de complejos turísticos de primer nivel en Mazatlán y Los Cabos.

En la década de los 90 fue reconocido con el premio al Empresario del Año por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Mazatlán y con el Premio al Empresario Mayor Generador de Empleos por la Confederación de Trabajadores de México en Sinaloa.

En el 2004 se hizo acreedor al premio al Empresario del Año en Turismo por la Cámara Nacional de Comercio y en 2005 recibió el Five Star Diamond Award por The American Academy of Hospitality Sciences.

Fue presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) por el periodo 2006-2007 y presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) por el periodo (2008-2010).