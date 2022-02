"No queremos hotelitos pinchis, queremos hotelazos": Ernesto Coppel

Mazatlán, Sin.- Para elevar el nivel del turismo en el destino se requiere de hoteles de calidad, de buena infraestructura y servicios de primer mundo, consideró el empresario hotelero, Ernesto Coppel Kelly.

Comentó que falta que a Mazatlán le hace falta que lleguen empresarios que le apuesten con todo a hoteles de lujo y de calidad, y no hotelitos de tercera.

"Por favor, por piedad construyan calidad, ya estamos hasta la ma...de mediocridad de hotelitos pinchis, queremos hotelazos para traer para traer gente de alto capacidad adquisitivo", dijo.

Coppel Kelly expresó que ahorita los turistas de lana no vienen porque no hay donde llegar, no existen este tipo de resorts y se van a otros destinos donde si cuentan con ellos.

“Ahorita la gente no viene porque no tiene donde llegar, el Emerald Bay es el mejorcito y cobro poco, necesito algo mejor, eso es lo que yo le sugiero a Mazatlán, a los empresarios que están haciendo hoteles o van a hacer, ya por favor, ya no construyan hotelitos de tercera, hagan de primera”, insistió.

Comentó que ya viene el nuevo Acuario del Mar de Cortés y Mazatlán se va a “retacar” y con esto, tiene que obligar al sector turístico a mejorar y a crecer, con más hoteles y más restaurantes de calidad.

El empresario mazatleco adelantó que dentro de los planes de crecimiento del grupo, se tiene proyectado para en mayo el inicio de la construcción del hotel Pueblo Bonito Centro Histórico, un lugar que prometió, será ícono dentro de este viejo Mazatlán, respetando la arquitectura que caracteriza a sus calles.

Además, frente a este hotel, construirá condominios, con alberca y un restaurante para juntos, conectarlos con un puente muy al estilo del arco que tiene la Antigua Guatemala, para que entre ambos huéspedes disfruten de los servicios y la apertura sería para finales de 2023.













