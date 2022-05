Natura avanza hacia el liderazgo de Venta Directa en México

Natura, la multinacional brasileña de cosméticos y productos de higiene personal, se posiciona como la segunda marca más relevante en Venta Directa en México del mercado de cosméticos en 2021, acorde a los datos reportados recientemente por Euromonitor International, publicados en abril de 2022, permitiendo a la compañía fortalecer cada vez más su relación con millones de consumidores en el país.

“México es el primer mercado más importante de Natura fuera de Brasil, nos sentimos muy orgullosos de haber obtenido la 2.ª posición en el sector de venta directa del país, pues nos hace saber que nuestras acciones van en el camino correcto para lograr ser la mejor empresa de belleza para el mundo, además que nos impulsa a continuar creciendo día a día para promover el bienestar de todos los consumidores que creen en nosotros", expresó Hans Werner, director general de Natura.

Werner además comentó que este logro lo celebran con sus más de 320 mil Consultores y la pasión que cada uno demuestra por su labor y enfoque en el cliente, lo que ha sido fundamental para qué la marca hoy ocupe una de las primeras posiciones en el sector nivel nacional.

Otro punto a favor es que más allá de atender las necesidades de belleza y cuidado de la piel, Natura ha sabido adaptarse a las tendencias más relevantes en consumo. Hoy, los pactos con las marcas son distintos, porque la percepción de valor se ha movido hacia un consumo más consciente: 4 de cada 6 compradores han adoptado un nuevo hábito relacionado con la sustentabilidad; su portafolio cuenta con alrededor de 760 productos de cuidado diario y en 2020 cerró con un 93% de sus fórmulas de origen natural, mientras que el 84% del portafolio es vegano (es decir, sin ingredientes o derivados de origen animal).

Además, la digitalización y la optimización de aplicaciones móviles, redes sociales y sitios web es de gran relevancia para captar la atención de los consumidores; de ahí que a pesar de que la Venta Directa sigue siendo el centro del negocio, con su estrategia omnicanal Natura expande su marca para acercarse a aquellos consumidores que demandan una experiencia multifacética.

“En este 2022 esperamos seguir creciendo a doble dígito. En los últimos años, hemos aumentado el canal aproximadamente 1.5 veces más y aspiramos a sumar a 500 mil Consultores en un futuro próximo, con el deseo de colocarnos en el liderazgo de la industria de venta directa en México. Nuestro modelo de emprendimiento, que crece de forma sostenida cada año en el país, ofrece una oportunidad de ganancia del 30 al 40% en el mercado mexicano”, enfatizó Werner.

Sobre a Natura

Fundada en 1969, Natura es una multinacional brasileña en higiene y cosmética. Cuenta con más de 1.8 millones de consultores en Latinoamérica, siendo líder en el sector de venta por relaciones en Brasil. Forma parte de Natura & Co, resultado de la combinación de las marcas Avon, Natura, The Body Shop y Aesop. Natura fue la primera empresa que cotiza en bolsa que fue certificada como empresa B en el mundo, en diciembre de 2014, lo que refuerza su desempeño transparente y sostenible en los aspectos sociales, ambientales y económicos. También es la primera empresa brasileña en ganar el sello "The Leaping Bunny", otorgado por la organización de protección animal Cruelty Free International, en 2018, lo que da fe del compromiso de la empresa de no realizar pruebas en animales de sus productos o ingredientes. Con operaciones en Argentina, Chile, Colombia, Francia, México, Perú y Malasia, los productos de la marca Natura se pueden comprar a Consultores, a través de e-commerce y en tiendas de punto de venta. Para mayor información sobre la empresa, visite www.natura.com.mx.

