Ernesto Coppel Kelly, el empresario mazatleco que llegó a Shark Tank

La nueva temporada del programa televisivo Shark Tank México, que se estrenó por Sony Channel el 1 de julio, tiene un sabor muy mazatleco gracias a la incorporación del empresario Ernesto Coppel Kelly.

El reconocido hombre de negocios, que ha dedicado gran parte de su vida a la hotelería y es fundador de complejos turísticos de primer nivel en Mazatlán y Los Cabos, se integró al programa de televisión en el que los participantes tienen la oportunidad de presentar proyectos de inversión con la esperanza de asegurar el respaldo económico que necesitan.

De esta forma, en esta séptima temporada, Coppel Kelly es uno de los famosos "tiburones" junto a Marisa Lazo, Alejandra Ríos, Marcus Dantus, Braulio Arsuaga, Amaury Vergara y Alejandro Litchi.

Hombre de negocios

A Coppel Kelly se le reconoce por poner de moda a Mazatlán como destino turístico, además de que fue pieza clave para la consolidación del concepto de tiempos compartidos en el país.

¿Pero sabes cuáles son los negocios del mazatleco? Aquí te lo decimos.

Coppel Kelly nació en Mazatlán en 1947, donde ha pasado gran parte de su vida. Es fundador y presidente del Consejo de Administración de Grupo Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts.

En los años 80 comenzó con el desarrollo de hoteles de lujo al borde de la playa; actualmente, de acuerdo con su página oficial en internet, cuenta con un total de ocho, ubicados en Mazatlán y Cabo San Lucas.

En 1987 inauguró el hotel Pueblo Bonito Mazatlán; en 1994 hizo lo propio con Pueblo Bonito Blanco Los Cabos y para 1997 ya tenía también el Pueblo Bonito Rosé en la misma ciudad.

En el 2001 inauguró el Pueblo Bonito Emerald Bay en Mazatlán, luego le siguieron el Pueblo Bonito Sunset Beach en Los Cabos, y Montecristo Estates Luxury Villas, así como Pueblo Bonito Pacífica en Los Cabos.

Quivira Los Cabos es uno de sus más recientes y exclusivos desarrollos, un complejo en el que en su interior se ubican fraccionamientos privados como Montecristo, Novaispania, Coronado, Copala, Mavila y Alvar.

En el 2016 incursionó en el sector restaurantero, al abrir en el Centro Histórico de Mazatlán Casa 46, un restaurante-museo orientado hacia una reinterpretación de la cocina regional mexicana y mazatleca con influencia de las cinco culturas extranjeras que se asentaron en el destino (francesa, española, alemana, asiática y americana).

Se trata de un concepto innovador que da forma a una experiencia estética y sensorial con una cocina de autor de muy alto nivel.

Reconocimientos

En la década de los 90, Coppel Kelly fue reconocido con el premio al Empresario del Año por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Mazatlán, y con el Premio al Empresario Mayor Generador de Empleos por la Confederación de Trabajadores de México en Sinaloa.

En el 2004 se hizo acreedor al premio al Empresario del Año en Turismo por la Cámara Nacional de Comercio y en 2005 recibió el Five Star Diamond Award por The American Academy of Hospitality Sciences.

También en el 2004 fue nombrado Empresario del Año por el entonces Presidente de México, Vicente Fox; incluso Coppel Kelly fue asesor turístico durante el primer sexenio panista en la historia del país.

Fue Presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) por el periodo 2006-2007 y Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) por el periodo (2008-2010).