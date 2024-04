Kate Middleton sigue su tradición y postea una foto de su hijo Louis por su cumpleaños

La princesa Catalina, en tratamiento por un cáncer, mantuvo pese a su enfermedad la tradición de publicar este martes en las redes sociales una foto que tomó a su hijo menor Louis, en su sexto cumpleaños.

"¡Feliz cumpleaños príncipe Louis! Gracias por todos vuestros atentos deseos hoy", escribe Catalina en el mensaje que acompaña a la foto, firmada por "la princesa de Gales".

Kate Middleton tiene la costumbre de tomar fotografías de sus hijos en sus cumpleaños y publicarlas en las cuentas oficiales que comparte con su esposo, el príncipe Guillermo, heredero al trono británico.

Esta nueva fotografía es la primera que comparte tras la tormenta mediática provocada después de haber manipulado el mes pasado una foto suya junto a sus tres hijos, también publicada en las redes sociales por la pareja con motivo del día de la madre en Reino Unido.

Happy 6th Birthday, Prince Louis! 🎂



Thank you for all the kind wishes today.



📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/TxshrI3WKO — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 23, 2024

Aquella foto pretendía terminar con las especulaciones sobre la ausencia de la princesa, que no había aparecido en público desde su operación abdominal a mediados de enero.

Después de aquello, la propia Catalina anunció en un vídeo publicado a finales de marzo que tenía cáncer y estaba recibiendo quimioterapia.

El martes, la agencia de prensa británica PA indicó que la foto del príncipe Luis "no ha sido manipulada", precisando que fue tomada "en los últimos días en Windsor", donde viven Guillermo y Catalina con sus tres hijos.