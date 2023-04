Punto Chilo, el lugar en Mazatlán que te regresa los sabores de la infancia

Mazatlán, Sin.- Ahora que las altas temperaturas empiezan a arreciar en el estado de Sinaloa no hay nada más refrescante que un raspado, pero si se trata de un pirulín, además de mitigar el calor podrás viajar al pasado de tu memoria al probar uno de los productos que seguramente marcaron tu infancia.

Aunque muchos pensaban que ya habían desaparecido, los famosos pirulines cobran un nuevo auge en Mazatlán gracias a Hilda Paola Amador Sánchez, quien retomó la receta original para ofrecerla en un concepto de comida urbana al que denominó “Punto Chilo”.

El pirulín tipo raspado lleva una miel especial que requiere tiempo y dedicación en su preparación para que quede con la consistencia y sabor adecuado. Hilda Paola empezó hace siete meses su negocio, los sabores que prepara son de uva, vainilla y fresa, este último es el preferido de sus clientes.

El rescate de esta refrescante tradición surge de la inquietud de la joven emprendedora, quien cuando era niña y salía de la escuela, todos los días les pedía a sus papás que le compraran un pirulín.

Con nostalgia, recuerda que de repente ya no le era tan fácil encontrarlos fuera de su escuela o en algún otro punto de la ciudad. De ahí su inquietud de aprender a prepararlos.

Los famosos pirulines cobran un nuevo auge en Mazatlán gracias a Hilda Paola Amador Sánchez. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

"De ahí sale Punto Chilo, de tener todos esos recuerdos, esos sabores ‘chilos’, que quien lo coma regrese a la infancia, eso es lo bonito de poder hacerles recordar desde que lo preparan hasta que lo prueban y recordarle a mucha gente cuándo fue que se comieron el último".

Hilda comparte que los pirulines de hielo tienen su chiste, desde tener la receta secreta, raspar el hielo y colocarlo en el molde.

"Se debe de comprimir perfectamente para que no se derrita el hielo antes de ponerle la miel si no no pega, tiene su tiempo, cinco segundos rapidito presionas, le hechas la miel y entregas al cliente".

La carreta de pirulines y helados “Punto Chilo” se encuentra ubicada avenida Ejercito Mexicano esquina con de Las Rosas en Lomas del Mar. Ahí puedes encontrar tus antojos favoritos y recordar esos viejos tiempos de la infancia.

El Punto Chilo también puedes encontrar bolis de piña, uva, fresa, limón y chamoy, nieves enchiladas, raspados de pelón pelo rico y papas enchilada. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

La también licenciada en Mercadotecnia y Publicidad comparte que está feliz con su negocio, ya que tenía 10 años con esta idea pero no sabía preparar las mieles. Fue gracias a una amiga, que su papá le compartió la receta, que pudo ofrecerlos en venta a sus clientes.

"Duré tres semanas practicando, desde tener el raspador ideal, la medida, la copa, temperatura del hielo, que lo tengo que cubrir de una forma para que no esté tan aguadito, sí me llevo su tiempo, incluso me llegué a decepcionar y decir que ya no lo iba hacer, pero con mi insistencia y perseverancia lo logré", comparte.

El Punto Chilo también puedes encontrar bolis de piña, uva, fresa, limón y chamoy, nieves enchiladas, raspados de pelón pelo rico y papas enchiladas a precios accesibles, de lunes a viernes de las 3 y media de la tarde a las 7 de la noche.

Los pirulines de sabores que te acompañaron en tu infancia. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Lo que encontrarás