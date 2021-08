La mejor oferta televisiva

Culiacán, Sin.- Megacable tiene para esta semana la mejor oferta de programación, así que disfruta de estos días en casa con la mejor experiencia única en Televisión.

Para hoy marte 24 de agosto, está programado PSV VS. BENFICA –CHAMPIONS LEAGUE a las 2:00 pm por el TNT selector 410.

Círculos Días con divertida programación

Para el miércoles 25 de agosto a las 2:00 pm SHAKHTAR DONETSK VS. MONACO – CHAMPIONS LEAGUE por el TNT selector 410; y a las 8:00 pm MLS All Star Game por el canal ESPN selector 302.

El día 26 de agosto la programación ofrece UEFA Champions League – Sorteo a las 12:00 pm por el TNT selector 410.

Y el día 29 de agosto, PSG vs. Reims – LIGA FRANCESA a las 2:00 pm por ESPN selector 302; a las 8:00 am GP BÉLGICA – En vivo, FÓRMULA 1 por el FOX SPORTS 3 selector 307; también el partido Toluca vs. Pumas UNAM – LIGA MX a las 11:50 am ESPN selector 302; y por último Miami Dolphins vs. Cincinnati Bengals – NFL a las 3:00 PM por el ESPN selector 302.

Disfruta a lo grande de televisión de calidad tantas películas, series, deportes, entre muchos más, la mejor opción es Megacable que presentan para estos días entretenimientos para todos los gustos.

Megacable es una empresa mexicana dedicada a la comercialización de televisión por cable, servicio de internet, telefonía y telefonía móvil









