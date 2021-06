Megacable ofrece una programación llena de entretenimiento

Culiacán, Sin.- Goza al máximo de la televisión de calidad tanto como en películas, como en series, realitys, deportes, entre muchos más, con la mejor opción que es Megacable la cual ofrece para estos días gran entretenimientos para todos los gustos.

Para mañana viernes 4 de junio la programación de Megacable ofrecerá el partido Boston Red Sox VS New York Yankees – MLB a las 6:00 pm por el canal ESPN 3 selector 306; más tarde The Magicians T4 a las 7:100 pm por el canal SYFY, selector 218; continua con Holly Hobbie T2 8:30 pm por el Disney Channel, selector 260.

Círculos Días llenos de entretenimiento

Para el día sábado 5 de junio esta Bumblebee a las 10:00 pm por el canal FX, selector 204.

Por último, todos estos días y hasta el próximo domingo 6 de junio, Roland Garros Tennis - 2021 Roland Garros – ATP, a partir de las 4:00 am por el canal ESPN 2 Y 3, por el selector 304 y 306.

Aprovecha la programación que ofrece Megacable y al máximo disfruta de una experiencia única en Televisión, así como en Internet y Telefonía.

PARA SABER:

Megacable es una empresa mexicana dedicada a la comercialización de televisión por cable, servicio de internet, telefonía y telefonía móvil









