Días con divertida programación

Culiacán, Sin.- Goza al máximo de la televisión de calidad tanta en películas, series, deportes, entre muchos más, con la mejor opción que es Megacable, quien ofrece para estos días, entretenimientos para toda la familia.

Para mañana martes 27 están programados a las 10:00 am, Clavados finales SYNCRO Fem en las Olimpiadas de Tokio por el canal Claro Sport 2 selector 325, el día jueves 28 Sudáfrica V.S. México en las Olimpiadas de Tokio a las 6:30 am por Claro Sport 3 selector 326.

Círculos Disfruta de la programación que Megacable tiene para ti

El día 29 de julio las finales de Gimnasia Trampolín en la ciudad anfitriona de las olimpiadas a las 11:00 pm por Claro Sport selector 324. El 30 de julio a las 9:00 pm por Azteca 7, podrás ver el esperado Puebla vs. Chivas de la LIGA MX, selector 107 y el 30 de julio Aventura Gastronómica T3 por el canal Sony selector 210.

Para este próximo 31 de julio a las 6:00 pm por el canal Fox Sports selector 303 está programado El Cleveland Indians VS Chicago White Sox – MLB selector 303; el 1 de agosto la programación ofrece GP Hungría – Formula 1 por el canal Fox Sport selector 303; ese mismo día a las 7:30 pm, Final Copa Oro por el Azteca 7 selector 107. Disfruta a lo grande de la programación que ofrece Megacable viviendo una experiencia única en Televisión, así como en Internet y Telefonía.

También puedes leer: Megacable ofrece una programación llena de entretenimiento

Megacable es una empresa mexicana dedicada a la comercialización de televisión por cable, servicio de internet, telefonía y telefonía móvil









Lee más aquí:

Círculos Días llenos de entretenimiento

Círculos Disfruta de una entretenida y divertida programación