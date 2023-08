Inicia las clases con lunch divertidos y saludables para tus pequeños

Culiacán, Sin. -Este regreso a clases es un buen comienzo para la adopción de hábitos de alimentación saludable con los lunches de los pequeños estudiantes, para así evitar el consumo de productos industriales, altos en azúcar y se puede empezar a planear un menú en el que se ofrezcan alimentos para que coman rico en el recreo y a la vez que les dé diversidad a sus loncheras.

Es muy importante que desde la infancia se les inculque a los niños tener una buena alimentación, ya que de esta manera ellos se acostumbran a conocer los alimentos que mayores vitaminas y minerales les aportan a su cuerpo, por tal motivo Itzel Ordóñez, Licenciada en Nutrición por la Universidad Autónoma de Sinaloa, compartió con El Sol de Sinaloa algunos consejos para que los refrigerios escolares sean con alimentos saludables.

La experta en nutrición asegura que los hábitos alimenticios se forja desde la introducción a la alimentación complementaria, “es por ello que como padres tenemos la responsabilidad de ofrecerles a los pequeños todos los grupos de alimentos para que tengan las herramientas de optar por comida que le llamamos “real” aquella que está compuesta de materia prima, tortillas, pollo, papa, arroz, carnes, pescado, etc. y no sientan la necesidad de estar ingiriendo comida ultra procesada como galletas, panes industriales, jugos, refresco, etc. que además estos contienen compuestos para mantenerlos en vida de anaquel que son fatales para la salud”, detalla.

Otro punto importante que destaca la nutrióloga en la alimentación de los pequeños, es que están en una etapa de crecimiento y es sumamente esencial que estén adquiriendo los nutrientes para que su proceso no se vea atrofiado.

Foto: Pixabay

Consejos nutritivos

Itzel Ordóñez, asegura que lo que debe contener la lonchera es, “proteína animal magra como huevo, pescado, pollo, puede ser carne roja, pero ojo, no todos los días, también es necesario incluir carbohidratos complejos como, arroz, galletas integrales, y siempre es necesario incluir verduras y frutas, ya por último alguna grasa saludable como aguacate, almendras, nuez”.

Como recomendación general dice que se debe de incluir un poco de todos los grupos del plato del buen comer, el cual es una guía sencilla de llevar.

Las bebidas

Aconseja olvidar los jugos industriales, ya que son endulzados con jarabe de alta fructosa, lo cual es el principal causante de acúmulo de grasa visceral y de descontrol endocrinólogo (pudiendo provocar diabetes).

“Lo que yo recomiendo es agua natural, pero si quieres darle algo Con sabor si puedes hacerles aguas frescas a los niños, de sandía, de pepino con limón, de Piña, de melón, etc.”, menciona la también Coach.

La planeación

Preparar un buen lunch no tiene mayor secreto que la planeación y no requiere más de 10 minutos de la mañana, aquí te damos algunos tips.

Antes de ir al súper, piensa qué vas a hacer de lunch, es más fácil que improvisar cada mañana. Recuerda que los alimentos envasados tienen conservadores. Es mucho más sano lo que tú preparas en casa.

Tómate media hora, del fin de semana para hacer tus preparados y tenerlos listos, por ejemplo puedes cortar vegetales, parrillar pollo o cocer tu pasta al dente.

Color, además de hacerlo más divertido para ellos, les das un atractivo visual, y aseguras también el aporte de distintas vitaminas y minerales.

Como recomendación general, la nutrióloga Itzel Ordóñez dice que al lunch escolar se le incluya un poco de todos los grupos del plato del buen comer.

El Consejo

La experta en nutrición aconseja olvidar los jugos endulzados con jarabe de alta fructosa, galletas con exceso de grasas saturadas y trans.