‘Enigmas de la Música’ cautiva a los espectadores

Mazatlán. Sin. La holandesa Lobke Sprenkeling ejecutó las flautas y su bella voz junto al violista mexicano Fernando Montes de Oca, que interpretó viola, guitarra y voz en un concierto titulado ‘Enigmas de la Música’, Bach-Improvisación-Poética del Canto, que cautivó a los invitados en la Parroquia San Guido María Conforti.

Los presentes deleitaron sus oídos y tocaron las cuerdas más profundas del alma al escuchar piezas de Bach, ejecutadas con tal precisión, en la primera parte del concierto. En el segundo tiempo, la improvisación se apoderó de los músicos, cautivando al público y en la tercera parte, los Enigmas del Corazón la voz humana emergió con temas como ‘Esperar, sentir, morir’, de J. Hidalgo; ‘Pasacalle: La folie’, de H. le Bailly; ‘Katie Cruel’; ‘Piece by Piece’, ‘September in the Rain’, ‘House of Rising Sun’ y una divertida canción de cuna en holandés “El Puercoespín”.

Los talentosos músicos agradecieron la atención del Señor Obispo de Mazatlán Monseñor Mario Espinosa Contreras, al igual que al Padre Ángel Mario Valdez Valenzuela por permitirles traer este concierto a la parroquia. El Padre Mario agradeció su presencia y el compartir el don que Dios les brindó.

Como maestro de ceremonias fungió el profesor de música, Óscar Tiznado González.

Entre los presentes estuvieron Angélica González, directora del Colegio Centro Educacional Los Tréboles, al igual que la profesora y promotora destacada de la lectura, Guadalupe Veneranda Páez, y feligreses católicos.





Los artistas dieron autógrafos a sus admiradores. Foto: Julieta Lomelí | El Sol de Mazatlán Angélica González, Óscar Tiznado y el Padre Mario. Fotos: Julieta Lomelí | El Sol de Mazatlán Durante la presentación de 'Enigmas de la Música'. Foto: Julieta Lomelí | El Sol de Mazatlán Durante la presentación de 'Enigmas de la Música'. Foto: Julieta Lomelí | El Sol de Mazatlán El Padre Mario y Óscar Tiznado junto a Fernando Montes de Oca y Lobke Sprenkeling. Foto: Julieta Lomelí | El Sol de Mazatlán La familia Gómez, feliz en el concierto. Foto: Julieta Lomelí | El Sol de Mazatlán Padre Ángel Mario Valdez Valenzuela, Veneranda Páez, Óscar Tiznado y Omar García. Foto: Julieta Lomelí | El Sol de Mazatlán





LA ENTREVISTA

¿Cómo surgió la idea del concierto?

Inicié un viaje por Alaska, Canadá, Estados Unidos y México y me encontré con el Maestro, a quien conocía por Facebook pero en persona no. Nos juntamos y musicalmente pasó algo muy especial y comenzamos con improvisacionesLobke Sprenkeling





Fue muy lindo, nos divertimos mucho, Lobke hizo algo muy lindo en el desierto con danza y los musicalizamos acá, y desde entonces se han venido un montón de ideas, y ahora estamos con ‘Enigmas de la Música’, donde estamos manejando tres vertientes fundamentales que nos apasionan, una es el tema de la música estoicista con Bach, uno de los más grandes; otro aspecto muy importante es la improvisación con un elemento que viene del inconsciente, de hecho la vida para mí es una gran improvisación, todos nos proponemos estructuralmente cosas pero las cosas suceden como pueden suceder. Entonces, la música que es uno de nuestros vehículos expresivos en tanto a la cultura y civilización, creo que la improvisación ha jugado un papel fundamental. Se ha valorado mucho y ahora se está revalorandoLobke Sprenkeling

Nosotros estamos explorando esa área juntos, y luego está la Poética del Canto, que tiene que ver con resaltar la figura histórica del juglar, del trovador, de este personaje que iba de pueblo en pueblo como el titiritero, de aldea en aldea, y va llevando las noticias, conocimientos, es el nativo internet pero que ha sido fundamental en la conexión de de culturas, y otras expresiones sociales también





Maestro Montes de Oca

PARA SABER

Lobke Sprenkeling es una artista, inquieta que obtuvo el grado y máster en flauta de pico y Performance Art en el Conservatorio de la Haya y el Conservatorio de Utrecht, además obtuvo un doctorado en música con sobresaliente cum laude en la Universidad Politécnica de Valencia, en España en 2016. Como cantante ha colaborado con varios grupos en Holanda y España. Ha colaborado con la orquesta Sinfónica de Madrid, ha sido profesora de flauta de pico en el Conservatorio Profesional de Valencia y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Por su lado, Fernando Montes de Oca tiene una trayectoria de 40 años en la música con estudios en México, Alemania, Suiza, Brasil y Uruguay. Fue miembro de la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales y de la Camerata Punta del Este. Ha formado parte de las principales orquestas del País y fue solita de viola de amore en la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Fundador de grupos como Mexiconcert, Cuarteto Concertante de Cuerdas, 4 de Cámara, orquestas juveniles de México y especialmente en Mazatlán, la Orquesta de Cámara Bach en el Centro Municipal de las Artes.













