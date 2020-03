Mario Delgado invita a escuchar su disco “El Júnior”

Mazatlán, Sin. - Mario Delgado Júnior es un talentoso y guapetón joven de 20 años, a quien le apasiona cantar y componer, es de Culiacán, y actualmente se encuentra promoviendo su música.

Trae una propuesta musical dentro del género regional mexicano con un estilo un poco diferente, que es una mezcla entre mariachi y banda con unas fusiones de requinto y tuba.

La agrupación está integrada por 11 elementos, y se lanzó a la aventura musical hace tres años aproximadamente. Durante su gira de promoción visitó El Sol de Mazatlán, donde platicó de sus inicios.

¿Cómo surge en ti la inquietud de la música?

“Mi apá también se dedica a lo mismo que yo. Muchos de ustedes ya lo han de conocer es Mario “El Cachorro Delgado”, y la inquietud sale porque yo no me animaba a cantar, decía cómo voy a cantar yo, no le llego ni a los talones a mi apá, a lo mejor se ríen de mí. Y hace como tres años me dice, vamos a grabar una canción y ya vemos cómo te vas sintiendo. Grabé esa canción y dije, me voy a dedicar a la música. Fue un tema que se llama ‘Vida Truncada’, después grabé ‘Ya me cansé’ y surgió un disco completo, y le hemos estado dango con ganas y poco a poquito ahí va la cosa”, comparte el cantante.

El sencillo que Mario Delgado está promoviendo se llama ‘Me hubieras perdonado’, el cual ya está en todas las plataformas digitales, Youtube, Spotify, Itunes. El disco se llama “El Júnior”.





Se los recomiendo, sinceramente escúchenlo y den su opinión, lo hicimos con todo el corazón. En el primer disco vienen 10 temas

Mario Delgado Júnior





Tengo de manera individual un corrido que grabé con mi padre que se llama ‘El dos banderas’. Estamos a punto de lanzar un material nuevo que traemos en vivo y próximamente, unos dos meses, si Dios quiere, vamos a lanzar el segundo disco

Mario Delgado Júnior





Redes sociales

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube: Mario Delgado Júnior

gira de promoción

Estado de México y Estados Unidos

Admira

A su padre, Mario “El Chachorro” Delgado, también a artistas como Vicente Fernández Joan Sebastián, Juan Gabriel, Julio Iglesias.









