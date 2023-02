El caldo que “saca chispas”

En Mazatlán existe un platillo que se ha vuelto muy popular porque, según cuenta la leyenda, es el mejor afrodisiaco que pueda existir; es el famoso caldo “Siete Palos”, que conquista con su peculiar olor y una exquisita combinación de mariscos frescos como camarón, pulpo, calamar y marlín. Esta combinación lo convierte en el mejor “levantamuertos” de la ciudad.

Es elaborado por Enrique Arce Gordillo, mejor conocido como "El Molacho", una leyenda en la preparación de mariscos en Mazatlán con más de 50 años en el servicio, 30 de ellos en su restaurante ubicado por la calle Miguel Hidalgo 210, entre 5 de Mayo y Guillermo Nelson, a unas cuadras de la Playa Norte.

"Lo preparo desde el año 1990, cuando me independicé y puse una carreta de mariscos en la calle, pero años después, cuando ya me establecí aquí en este local, un cliente que tenía barcos le puso el nombre, una vez llegó y me dijo: ‘dame un Siete Palos’ y se le quedó, es una campechana pero con dos caldos, uno de camarón y otro de marlín, que al ser mezclados, además de un olor muy peculiar, nos da un sabor delicioso", comenta.

El “Siete Palos” es una combinación de pulpo, camarón cocido, sábana de calamar gigante, calamar chico y estofado de marlín, que se acompaña con repollo, cebolla, limón y la famosa salsa de chile habanero que también se prepara de manera casera en el lugar.

El “Molacho” comenzó a trabajar en la preparación de mariscos desde los 6 años de edad en la cocina del icónico restaurante “El Mamucas”, con su hermano, donde nacieron una gran cantidad de platillos de cocina caliente en Mazatlán que ahora son básicos en la gastronomía de la región.

Él es hijo de padre pescador y el haber iniciado desde joven en la cocina del mar influyó en la sazón que sobrevive en su restaurante, el cual atiende él mismo junto a uno de sus hijos.

Así es que ya los sabes, si vienes a Mazatlán no te puedes quedar sin probar este famoso caldo y comprobar por ti mismo si es verdad todo lo que se dice de este singular platillo de la gastronomía porteña.

Y si te quedaste con ganas de más, “El Molacho” también tiene para ti el “Ceviche levanta miserias”, una mezcla de camarón crudo, cocido, pulpo, sabana de calamar gigante y calamar chico, otro platillo que tampoco debes dejar de probar.

Ingredientes

Caldo de marlín

Caldo de camarón

Pulpo

Camarón cocido

Sábana de calamar gigante

Calamar chico

Estofado de marlín

Se acompaña con repollo, cebolla, limón y la salsa de habanero casera.