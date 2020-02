Donación: El regalo de amor más grande

Mazatlán, Sin. Estamos en el mes de febrero, el Mes del Amor y de la Amistad, a veces no sabes qué regalar, y un regalo excepcional sería dar vida después de la vida; donar algún órgano o varios y salvar la vida de alguien.

Hay personas que necesitan una cornea, una retina, un corazón, cartílago, hueso, infinidad de partes de nuestro organismo que se pueden donar. Pero te preguntarás, ¿a dónde acudo?

Por ello consultamos a Verónica Olvera, coordinadora de donación y trasplante del Hospital Sharp y miembro de la Fundación ALE Mazatlán I.A.P. para enriquecernos de información acertada y actuar.

¿Qué es la donación de órganos?

“La donación de órganos es el acto de amor más grande de un ser humano hacia otro porque puede extender la vida a través de la donación de un órgano de un ser querido”.

¿Quién puede donar?

Exclusivamente las personas que tienen muerte cerebral. No de cualquier tipo de muerte va a poder obtenerse órganos. Es cuando la muerte cerebral es ocasionada por un problema vascular-cerebral, por ejemplo, un accidente donde hay una hemorragia, cuando se rompe una aneurisma cerebral y hay hemorragia, cuando la persona tiene hipertensión y no toma sus medicamentos y hay una hemorragia, por cualquier causa que produzca una hemorragia y falta de oxígeno al cerebro.

Olvera

Las personas con vida que pueden donar pueden donar un riñón, un segmento de hígado para un niño, pueden donar médula ósea y un segmento de páncreas y sus donadores principalmente deben ser familiares que sean compatibles en cuanto a su tipo de sangre y tipo de tejido.

Olvera

¿A dónde acude la persona que quiere que sus órganos se donen cuando haya muerto?

Una persona que tiene muerte cerebral va a estar siempre en un hospital, en una terapia intensiva, entonces, una vez que se diagnostica una muerte cerebral aquí en Mazatlán, los hospitales le hablan al coordinador de donación y trasplante. El Seguro social tiene su coordinador, el Hospital General, Hospital Sharp. Los coordinadores vamos, checamos al paciente vemos que realmente tiene muerte cerebral y si es candidato a donación de órganos y los coordinadores hablamos con la familia, le preguntamos si quieren donar los órganos de su familiar. La familia no tiene que buscar dónde los dona, nosotros llegamos a ellos.

Olvera

CONCIENCIA

Lo que la familia tiene que hacer es tomar la conciencia de la donación, porque casi siempre la donación de órganos ocurre en personas jóvenes, que tienen accidentes. Es muy difícil para una mamá asimilar el hecho de que su hijo, su hija salió de su casa sano en la mañana y luego le dicen que tiene muerte cerebral. Es muy difícil asimilar que su hijo murió en primer lugar y en segundo lugar es difícil donar, cuando todavía no le cae el 20 de que está muerto, entonces cómo es que va a donar los órganos. Además, ve que el monitor del corazón sigue latiendo a pesar de la muerte cerebral, porque cesan las funciones cerebrales pero los órganos siguen trabajando. Su cerebro murió ya no va a despertar porque ya se murió el cerebro, pero los órganos siguen trabajando durante unos cuantos días y ese es el tiempo que nosotros necesitamos para poder obtenerlos.

Olvera





Donar órganos es el regalo de amor más grande que puede hacer un ser humano. Foto: Cortesía I Pixabay

ÍNDICE DE DONACIÓN

De cada tres millones de habitantes en México, uno dona sus órganos. Aquí en Mazatlán hay más de 400 personas en hemodiálisis esperando un riñón.

La última persona que donó sus órganos completos fue la maestra Alejandra Santiago. El año pasado no hubo una sola persona que quisiera donar sus órganos, y hubo como cuatro muertes cerebrales en la ciudad en diferentes hospitales, y no quisieron donar.

Olvera

CAMPAÑA

Actualmente Verónica Olvera está por iniciar una campaña de concientización sobre la donación de órganos, apoyada por alumnos de TecMilenio. Ya empezaron a ir a las escuelas públicas, a los Cobaes y escuelas.

CULTURA SOCIAL

Esto es cultural, no hay un lugar donde yo me inscriba para ser donador, no. Cuando se habla con la familia para que donen órganos de algún familiar es ahí que se necesita que se extienda en amor. El ser donador está en la conciencia y corazón de cada persona.

Verónica Olvera

TARJETA DE DONADOR

Si alguien quiere tener una tarjeta de donador de órganos acuda al Hospital Sharp hay un módulo con folletos y credenciales. Para que su familia sepa que quieren ser donadores.

Informes: 669 127 0128.

Para alcanzar el objetivo social, la Fundación ALE Mazatlán I.A.P. realiza las siguientes acciones:

Dar pláticas a la población en general para crear cultura de donación de órganos.

Entregar credenciales de donador de órganos.

Hacer eventos para fomentar la cultura de la donación de órganos en escuelas, empresas, medios de comunicación, platicando con familiares y amigos.

Colaborar con las Instituciones para la capacitación de su personal en las diferentes áreas para lograr la Procuración de Órganos.

Establecer relaciones con las Instituciones que apoyen económicamente a los pacientes.





