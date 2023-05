Cuatro tips que te ayudarán a conseguir el vestido de graduación perfecto

La fecha en la que muchos estudiantes terminan sus estudios ya está a la vuelta de la esquina, por lo que muchas chicas tienden a caer en pánico pensando en qué vestido usar para una de las noches más importantes de su vida.

Si estás en universidad seguramente ya no usas uniforme, pero, si eres de preparatoria o de secundaria, me imagino que todavía utilizas los uniformes neutros que por obligación tienes que vestir para acudir a la escuela, es por esto que, todas quieren verse espectacular con su vestido de graduación, ese que te haga sentir única y especial, para ello, te vamos a aconsejar algunas opciones para que no falles en el intento.

También puedes leer: Día de las madres: ¿cuál es el arreglo de flores ideal para regalar?

Mantente a tu estilo

Solo vengo por aquí para recordarles algo que es sumamente importante, aunque no estés segura de algunas decisiones en tu vida, eres consciente de lo que no te gusta más haya, de lo que sí te gusta, por lo que te aconsejo que no te dejes influenciar por las opiniones de tus amigas o de tu familia acerca de lo que usarás, sea lo que se te antoje poner.

Sí, estamos de acuerdo que podemos tomar sugerencias porque al final de todo, ellas son las más cercanas a nosotras y pueden tener una idea de lo que nos puede quedar mejor, pero no permitas que ellas decidan por ti, recuerda que es tu noche y tienes que lucir a tu estilo y tu gusto.

¿Rentar o comprar?

Otra decisión difícil es el elegir, comprar el vestido o ir a un local para rentarlo, y lo único que me queda por decir es, depende de tu criterio, por ejemplo, si quieres que el vestido sea único y que sea totalmente tuyo, en el sentido de, elegir el color, diseño, largo, escote y todo lo que conlleva hacerlo, ve con un experto en el tema y te apoye en el proceso.

Sin embargo, si no cuentas con mucho presupuesto y no tienes tiempo de pensar en el diseño por los exámenes finales que tienes que entregar, entonces tu mejor opción sería rentar uno.

Sé fiel a tus gustos y disfruta de tu noche. Foto: Pixabay

Accesorios

Aunque no se crea, los accesorios son una parte importante para que tu look se vea perfecto o le dé otro toque más sofisticado, es por esto que se debe de escoger perfectamente los aretes, collar y pulsera, además de la bolsa de mano que también forma parte de la noche como protagonista.

Tacones

Por supuesto en tu graduación querrás disfrutar la noche aprovechando la compañía de tus seres queridos y de la música, por lo que es fundamental que utilices unos zapatos cómodos porque la comodidad ya no debe de estar peleado con la elegancia, en el mercado existen una gran variedad de calzados que te serán muy cómodos para esa noche, por ejemplo, hay los tacones con doble plataforma donde la plataforma te dará más soporte y estabilidad, además serán perfectos para ti que no estás tan acostumbrada a usarlos.

Por otro lado, hay de otros gustos, ya sean sin plataforma y de tacón grueso, también podría funcionar, porque de igual modo, el tacón grueso te dará el soporte que necesitas para bailar hasta abajo con tus amigas de la escuela.

Toma en cuenta estos pequeños consejos que sin duda hará que tu velada sea memorable y recuerda tomarte muchas fotos para que se queden contigo los momentos.

Disfruta que es tu noche.

El consejo

Si no cuentas con mucho presupuesto y no tienes tiempo de pensar en el diseño por los exámenes finales que tienes que entregar, entonces tu mejor opción sería rentar uno.