Cuatro pequeños que nos muestran lo fácil que es ser niño

El día del niño es una fecha para celebrar a los más pequeños del hogar y este año se vuelve aún más especial, ya que, debido a la pandemia, ellos también sufrieron un cambio drástico en sus actividades cotidianas.

Es por eso que nos dimos a la tarea de platicar con Diego, Antonella, Lautaro y Azul, quienes nos contaron qué quieren ser de grandes, cuáles son sus hobbies, cómo han vivido la pandemia y lo que planean hacer en este 30 de abril





DIEGO LANGARICA

Diego / Cortesía | Diego Langarica

Edad: 9 años

Papás: Josette Carbajal y Alejandro Langarica,

Como todo niño, Diego de grande quiere ser futbolista y ser el nuevo Messi mexicano, pues admira profundamente al jugador argentino. Su equipo favorito es el Barcelona.

“Messi es el mejor jugador del mundo”, dijo.

Lo que más le gusta de ser niño es que sus papás lo cuiden y consientan mucho. Su comida favorita es la pasta a la boloñesa que le cocina su papá.

A su corta edad ya es un fanático del buen vestir y nos dijo que antes de vestirse se mira al espejo con el outfit sobrepuesto para ver si combina.

Sobre el tema de la pandemia, dijo que toma clases en línea “pero no es tan divertido porque no estoy con mis amigos”.

Diego es hermano mayor, al término de su homeschooling juega con su hermanita, ve películas o videos y toma clases de piano.

Para celebrar el Día del niño hará una pijamada y un picnic en casa junto a su familia.





ANTONELLA SUÁREZ ÁVILA

Antonella / Cortesía | ANTONELLA SUÁREZ ÁVILA

Edad: 4 años

Papás: Michelle Ávila y Fernando Suárez

La pequeña Antonella sigue los pasos de su mamá Michelle Ávila y, a su corta edad, ya es toda una fashionista y blogger con miles de seguidores en #Instagram.

Al igual que todos los niños, toma clases en línea, y su materia favorita es Inglés, “Me gusta el inglés porque aprendemos palabras nuevas como pink, orange y yellow”, contó.

A pesar de que tiene cuatro años, ya está consciente de la situación actual y nos dijo que para cuidarse del coronavirus se lava muy bien las manos y usa cubrebocas.

Le gustan las verduras, la película de Frozen, jugar en su jardín y en su cuarto de juegos.

Para celebrar este día especial, durante toda la semana sus papás la han consentido con actividades en casa como un divertido shooting, un day spa, y actividades recreativas.





LAUTARO GHILARDI

Lautaro Ghilardi / Cortesía | Lautaro Ghilardi

Edad: 11 años

Papás: Carolina Kropp y Gaston Ghilardi

Aunque de grande quiere ser actor, a sus 11 años ese sueño ya se volvió realidad. Lautaro interpretó a Abel Talamantez en la serie Súbete a mi moto y actualmente forma parte del talento infantil de la agencia LOOK mgmt.

“Me siento muy agradecido y feliz por este gran trabajo, es un poco emocionante trabajar en la televisión y que todos te vean y conozcan, pero a la vez es muy difícil”, comentó.

Entre sus gustos musicales destacan los Beatles, “una vez en la escuela los pusieron y me comenzó a gustar esa música también porque está en inglés”.

Para Lautaro lo mejor de ser niños es que “tenemos mucha energía y no tenemos que trabajar”.

También compartió que en su casa llevan a cabo todas las medidas de higiene para evitar la propagación del covid-19, “nunca pensé vivir esto, con el virus se derrumbó todo, pero mi familia y yo nos cuidamos usando gel antibacterial, cubrebocas, toallitas húmedas y todos los protocolos que recomiendan llevar acabo”.

El pequeño actor aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a todos los niños mexicanos, “Estudien mucho, hagan los que puedan para ser felices y hacer felices a sus papás, ellos trabajan mucho por hacernos felices a nosotros”.





AZUL ALENKA RODRÍGUEZ

Azul Alenka / Cortesía | Azul Alenka

Edad: 9 años

Papás: Beata Rucka y Rafael Rodríguez

Aunque aún no sabe cómo festejar este 30 de abril, Azul no pierde la esperanza de que será un gran día lleno de sorpresas.

A sus 9 años ya es actriz y toda una videoblogger en Youtube. En su canal Chaoz cuenta con más de 15 mil seguidores y también forma parte del talento de LOOK management.

“Empecé a hacer videos durante la cuarentena, ya que no podía asistir a castings, decidí crear un canal en Youtube y que más gente me conozca. Siento que les caigo bien y eso me gusta”, dijo.

Azul no sabía existían las pandemias ni los virus, y la situación en la que vivimos actualmente la sorprende mucho, “nunca pensé que fuera a vivir esto, no sabía que existían los virus ni las pandemias, desde que empezó el día uno de la cuarentena, me sorprendí”.

Pero gracias a su buena actitud ha sobrellevado la situación, y lo que más le ha gustado de esta situación es tomar clases desde la comodidad de su casa y en pijama, “Lo cool es que solamente me levanto, salgo de mi cuarto y camino unos cuantos pasos y ya llegué a la escuela”.

Lo mejor de ser niña para Azul es comer todo lo que quiera. Sus colores favorito son el naranja, azul, verde y rosa.

La pequeña actriz se imagina que después de la pandemia el mundo seguirá igual, usando mascarillas y que se continuará con las medidas de higiene, pues según Azul, “ya todos estamos acostumbrados a usar cubrebocas”.