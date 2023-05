Árbitros de Sinaloa están en riesgo ante agresiones físicas y mentales

Para todos es bien sabido que el juez en una contienda en ocasiones se lleva la peor parte cuando no es del agrado una decisión para el jugador, llegando a sufrir agresiones verbales o físicas en cualquier deporte.

Los que más expuestos están desde luego son en los deportes de conjunto, llámese futbol, beisbol, softbol, basquetbol y hasta en el boxeo.

Entre los más recientes casos los encontramos en el baloncesto, en un juego en las canchas del Centro Cívico Constitución, categoría 40 años y mayores, y semanas antes en el beisbol de Liga Japac, que desde luego mancha su imagen y el daño no solamente físico del árbitro, sino sicológico.

Lo más severo que marcan algunos reglamentos es la suspensión del agresor de todas las ligas que se encuentren afiliadas al Comité Municipal y a nivel estado la Asociación Estatal es la responsable de tomar la decisión, sin embargo si no son torneos oficiales difícilmente el agresor dejará de echar su cascarita.

El árbitro de baloncesto con un gran recorrido, Jorge Casanova, sabe que este tipo de acciones debe de sentar un precedente y no solo en el basquetbol, sino en el deporte amateur en general, en todo el estado de Sinaloa, en el cual los jueces de todas las disciplinas se sientan seguros de ir a impartir justicia en un compromiso deportivo donde se busca fomentar los valores de los ciudadanos sinaloenses.

En esta ocasión fue solo un golpe, que, aunque el daño físico fue leve afortunadamente para el silbante, claro que pudo ser peor.

Sin embargo, hay un golpe que no queda en marcado en la piel, no deja huella visible al ojo humano, sino es un golpe a la mente, un daño psicológico que puede repercutir en que el juez sienta temor de ir a volver a hacer su trabajo si no se presentan las garantías de seguridad para ellos.

Claro que esa misma seguridad debe incurrir para jugadores por igual.

Además de que la acción ha trascendido más allá de las canchas, ya que circula en redes sociales el video del golpe, lo que ha llevado a comentarios divididos.

Ante todo ello el silbante por lo pronto no desea volver a pitar un juego, con la inseguridad de que una situación así se vuelva a presentar.

Habrá que ver qué resolución toma el basquetbol en el estado, lo que sí queda claro, es que jugadores como él no debería de poder acercarse a una instalación deportiva mientras que no cambien su actitud.

Y hace poco más de un mes sucedió en Con un juego dramático y de poder a poder, la quinteta de los Zonkeys de Tijuana dejó en el camino a Venados Basketball en donde el cuerpo de ampáyer Cienfuegos decidió dejar de prestar sus servicios debido a que no podían continuar permitiendo más faltas de respeto y humillaciones verbales de las que son objeto cada fin de semana, en todas las categorías que promueve esta liga.

Debido a que la directiva no da un castigo ejemplar por considerar que los agresores en esos momentos estaban de pantalón largo y en las gradas como espectadores y no como manejador o delegado, por lo que decidieron tomar esta decisión por integridad de todo el cuerpo de jueces.

Pero las más recurrentes se han presentado en el softbol, en donde las agresiones físicas son hechos lamentables y por demás vergonzosas, podemos enumerar varios casos de agresiones a los ampáyer en diversas ligas, como en la Municipal en el estadio “Gloria Borrego”, categoría segunda fuerza varonil fue agredido el ampáyer Luis Castro, en la Elite varonil Carlos Valenzuela, en la tercera B del CCVU Iván Castro, en la tercera B de la liga Lombardo Toledano Carlos Valenzuela, y otro caso en la liga nuevos talentos tercera B.

Las sanciones van desde baja automática e indefinida de la liga al jugador, se notifica al Comité Municipal, además de que se boletina a las ligas afiliadas y procede el mismo castigo baja automática en estas ligas.

Y en el futbol ni se diga, son innumerables tanto a nivel local, estatal, nacional y a nivel mundial.

Buscan crear una iniciativa

Para buscar evitar más daño de este tipo, los jueces de varias disciplinas que ha sufrido agresiones, se han concentrado para levantar la voz y que sean escuchados en el Congreso del Estado, con una iniciativa que será presentada en breve y que sea analizada en beneficio de su integridad física y mental.

