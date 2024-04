Tiempos Políticos | El caso Abigail, ¿embestida a Movimiento Ciudadano?

Entre las cosas que le podrían agregar a la sospecha social y política actual, la denuncia de Alicia Abigail Gutiérrez Mancillas, candidata a diputada por IXX Distrito Electoral local por Movimiento Ciudadano, de que funcionarios federales del IMSS-Bienestar, para el que labora, le negaron el permiso para hacer proselitismo, le aporta un grado más la contaminación al proceso electoral que se registra al igual que a los temores que se intentan infundir.

Y a las amenazas que se ciernen sobre el morenismo, de no lograr controlar todas las cámaras en los estados.

El caso, pareciera enmarcarse más en la orden de Movimiento de Regeneración Nacional o más bien del Presidente Andrés Manuel López Obrador de “jugarse el todo por el todo” a través del plan “C”.

Con este instrumento se lanzaron abanderados a legisladores federales en algunas entidades, aparentemente sin ir como aliados, pero tenerlos por un lado, como el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, es el común denominador.

Para el fin inmediato de alcanzar la mayoría en el Congreso de la Unión y que no se frenen las grandes reformas que durante los últimos seis años, no se cristalizaron, porque los opositores les dieron reveses por sistema.

Ese es el asunto central.

¿Entonces por qué obstaculizarle las cosas, a la trabajadora de la Salud de Elota si sus aspiraciones se mueven localmente?

En su caso, hay un escenario totalmente distinto.

La joven tiene simpatías y apoyos que le suman a la posibilidad de un triunfo inevitable y a que la gente no quiere votar más por los del PRI o los del PAN, que al llegar a la Cámara sinaloense se visten de morenos, como sucedió con las bancadas de ambos institutos.

Están los potenciales electores, en la búsqueda de una nueva alternativa y la única que observan con claridad es la que representa MC. Arguyen que no hay de otra.

¿Por qué advierte el coordinador estatal emecista Sergio Torres Félix, que hay culebra en el agua?

Porque simplemente percibe algo oscuro en el fondo. El Partido naranja cuenta con sondeos en los que la muchacha está por encima de Yeraldine Bonilla Valverde que va por la coalición Morena-PT. La antipatía que ejerce esta última entre los pobladores de Elota, sirve como muestra de la animadversión que trae encima en el resto de los municipios que conforman la jurisdicción distrital.

Si entre los elotenses no inspira confianza, entre los de Cosalá, San Ignacio y una parte de Culiacán, es más difícil que la aceptan.

Todavía se escuchan quejas y malestares entre los empleados de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad en la que estuvo como subsecretaria y que se impuso como una pesada carga para el entonces titular Cristóbal Castañeda. La morenista humillaba a quien se le ponía en frente y fue la antítesis de la prevención de los delitos.

Hay quienes revelan, que todavía regresa de vez en cuando a las oficinas y presume su supuesto “Don de mando”, porque en cuanto se asoma cuestiona y quiere dar órdenes.

Su candidatura, responde la intención de sacarla como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la SSPE.

Hoy prácticamente, los de Morena realizan en esa zona, una campaña sin candidata. Haz de cuenta que los brigadistas están solos y su nombre no puede pegar en el imaginario de los pobladores como alguien a la que se le puede creer lo que dice o lo que hace.

Al fracaso anticipado de ella, se desataron las zancadillas contra Alicia Abigail Gutiérrez Mancillas, quien a su sentido humano con el que trata a la gente, la siguen los deportistas y sus familias, cuyo testimonio es el documento que la acredita como Premio Estatal del Deporte que recibió en 2008.

Al proyecto emecista está también Richard Millán Vázquez, que busca la alcaldía elotense y que avanza asombrosamente.

¿Qué Gerardo Vargas se prepara para perder Ahome?

Desde Culiacán, centro de los poderes estatales, surgieron rumores de que el abanderado de Morena, Gerardo Vargas Landeros se tiene que preparar para perder la justa de junio próximo.

Los elementos que acompañan a esa versión, rebasan los esfuerzos que le pone a su campaña y a sus convicciones políticas que lo pusieron en el camino en que se encuentra y en el que suma varios cargos en su historia.

¿Cómo o por qué pudiera tropezar?

A menos que fuera con la misma piedra. Es decir con la que se cruzó en su camino el proceso electoral pasado. Pero lo que se recuerda es que no la perdió porque aunque lo tuvieron cerca los adversarios, no hay que olvidar que en las democracias, con un sufragio se gana.

Diferentes voces, sueltan que algo se maquina en su contra. Allí Gerardo Vargas Landeros si se deja.

De sumiso, no lo conoce nadie.

La decisión dolorosa de Paola Gárate.

A Paola Gárate, la priista, no le quedó de otra y aceptó seguir en la pelea por la Presidencia de la capital de Sinaloa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que no pueden ir a la vez por una alcaldía y una regiduría plurinominal y emplazó a los directivos de todos los partidos, que no es solo su caso, a través del Instituto Electoral del Estado a emplazar a que se decidieran por una u otra.

Determinó lo que deben hacer quienes se encuentran en estos casos. Con todo y que sabe que las probabilidades de triunfo son muy remotas, la idea de asegurar ser regidora para tener un sueldo atractivo, la su bajaría a los niveles deshonrosos, en momentos en que la actividad política necesita elevarse.