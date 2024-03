Microscopio social | #XóchitlPresidenta2024

En el primer minuto del pasado viernes primero de marzo, nuestra candidata presidencial Xóchitl Gálvez inició los 90 días de campaña que marcarán un hito en la historia política de nuestro país. Será la primera presidenta de México y a la vez coronará el avance de las mujeres en su creciente ascenso al poder político, que empezó con las cuotas de género en 1996, el principio de igualdad en la Constitución (2014) y luego la paridad en todo (2019), y ahora el arribo al más alto cargo político de la nación, el “Supremo Poder Ejecutivo de la Unión”, como lo describe el presidencialista artículo 80 de la Constitución.





Xóchitl decidió iniciar la campaña en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas por ser la ciudad más insegura del país y mandar así el mensaje a los mexicanos de que este tema será su prioridad sin titubeos al frente del gobierno federal. De acuerdo a la más reciente encuesta de México Elige, la inseguridad, la corrupción y la violencia son los principales problemas del país y la principal preocupación de los ciudadanos de a pie en su vida cotidiana.





Ha llegado a tal grado el fracaso de la política de “abrazos y no balazos” a la delincuencia, que la percepción de inseguridad en México ya es de un inaudito 74.6 por ciento, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 publicada por el INEGI. Es decir, tres de cada cuatro mexicanos consideran que es inseguro vivir en su entidad federativa.





Este y el resto de los resultados de la ENVIPE son propios de un “Estado fallido”:





Por ejemplo, el 27.4 por ciento de los hogares mexicanos tuvo, al menos, una o uno de sus integrantes como víctima del delito. Tan sólo en al año 2022 hubo 21.1 millones de víctimas de 18 años y más. La tasa de prevalencia delictiva en ese año fue de 22,587 víctimas por cada 100 mil habitantes. En el 2022 ocurrieron 26.8 millones de delitos. De estos, 92.4 por ciento no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. El famoso subregistro denominado cifra negra.





Pero al tema de la percepción de inseguridad, habría que sumarle el delito que más impacta y conmociona a la sociedad, el homicidio doloso, los asesinatos. Nos llegamos a escandalizar en su momento con los 96,495 “muertos de Calderón” y los políticos de la 4T criticaban el “cementerio” en que se había convertido México. A su vez Peña Nieto terminó su gobierno con 122,472 homicidios, pero el actual gobierno es el peor de todos los tiempos. El pasado 22 de febrero cruzó un nuevo umbral, alcanzando los 180,030 asesinatos en tan sólo cinco años. Y lo más terrible es la indolencia y la burla a las familias de los muertos al afirmar con cinismo que en inseguridad “vamos muy bien”. Y rematar todavía riéndose en vivo durante las conferencias mañaneras de las masacres a los mexicanos, recordándonos al emperador Nerón que hacía lo mismo mientras ardía Roma.





Por todo lo anterior y consciente de que esta es la gran prioridad de México, Xóchitl se solidarizó con el pueblo de Fresnillo y tomados de la mano, mandó un mensaje al país sobre el carácter prioritario que tendrá la seguridad en su gobierno. Con mucha sensibilidad y compromiso, y guardando un minuto de silencio como respeto a las víctimas, expresó lo siguiente:





“Inicio aquí mi campaña porque Frenillo es la ciudad en donde la gente siente más miedo a la delincuencia. Según el INEGI el 96 por ciento de las personas de esta ciudad se sienten inseguras y no es para menos; masacres de jóvenes, feminicidios de mujeres, desaparecidas, asesinatos de civiles y de policías, cuerpos tirados en la calle, derecho de piso, extorsión, etcétera”.





“Este gobierno ha normalizado la violencia y quiere que nos acostumbremos a la barbarie. La inseguridad afecta a todos por igual, pero unidos podemos vencerla y es que hay una demanda que une a todos los mexicanos ¡Queremos vivir sin miedo! Y para lograrlo como presidenta de México, propongo un modelo de seguridad en donde se sume cabeza, corazón y coraje”.





“Mi estrategia tiene corazón, porque yo sí voy a poner a las víctimas y sus derechos en el centro de la acción del gobierno, para ello será prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas, este país no puede seguir ignorando las heridas abiertas por miles de mexicanos desaparecidos, los vamos a buscar. Tengan la certeza a las madres que me han acompañado en este recorrido y que he escuchado su dolor, que haremos lo imposible para hacer que las madres buscadoras sean escuchadas, atendidas en todo lo que se merecen”.

Una gobernante como Xóchitl necesita, merece y le urge a México. Morena ha sido un fracaso, han traicionado la confianza de la gente y han hecho mucho daño destruyendo la seguridad, la salud y la educación de los mexicanos. El colmo de la tragedia, es que al final de este sexenio en lugar de presentarnos resultados nos quieren seguir haciendo promesas y recalentando todas sus mentiras. Este proximo 2 de junio, el rescate de México será posible si vamos todos a votar. Recuerden que a urnas llenas, cambio seguro. Y México sí tiene remedio. ¡Claro que se puede!





04/Mar/2024.