El Covidcidio, una despedida obligada

Daniela, Teresita y 252 mil personas más han concluido su estancia en la tierra en medio de esta emergencia sanitaria que comenzó hace 17 meses. De acuerdo con el INEGI, hasta el 2020 esta es la segunda causa de muerte a nivel nacional.

A nivel mundial han fallecido 4,428,562 personas por Covid-19 de acuerdo con el tablero de la Universidad de Johns Hopkins School, donde también se han registrado 211,606,303 casos de contagios por esta enfermedad, siendo los primeros 10 países con mayores casos registrados: Estados Unidos, India, Irán, Brasil, Indonesia, Reino Unido, Francia, Turquía, Rusia y Tailandia. Un dato adicional que proporciona recientemente este instrumento digital es el récord de las vacunas administradas a nivel mundial que actualmente es de: 9,918,216,865 vacunas.

De acuerdo con las características de las defunciones registradas en México durante 2020 por el INEGI, las 10 principales causas de muerte durante ese año fueron: 1. Enfermedades en el corazón, 2. Covid-19, 3. Diabetes melulitis, 4. Tumores malignos, 5. Influenza y neumonía, 6. Enfermedades del hígado, 7. Enfermedades cerebrovasculares, 8. Agresiones (homicidios), 9. Accidentes y 10. Enfermedades pulmonares; prevaleciendo como principal causa de muerte en las mujeres las enfermedades en el corazón y en los hombres la enfermedad de Covid-19.

Las entidades federativas con mayores tasas de defunción de acuerdo con este reporte del INEGI de 2020 son: Ciudad de México, Chihuahua, Sonora, Morelos y Veracruz. Al comparar este reporte del INEGI con uno de los reportes diarios que emite la Secretaria de Salud de Covid-19, prevalecen las entidades federativas de Ciudad de México y Veracruz con más de 10 mil personas fallecidas por esta enfermedad actualmente ¡Es un COVIDCIDIO!

Esta enfermedad NO es NI será un invento, ni debe quedar sólo una conversación más o en un “reporte diario”; las víctimas de esta enfermedad no solamente son los pacientes que no han recibido tratamientos adecuados y oportunos en las instituciones de salud del país, si no también todas las y los familiares que en medio de la angustia, donde un día hospitalizaron a su ser querido con la esperanza de que los tratamientos y procedimientos médicos los rehabilitaran. recibieron a cambio la terrible noticia: “no hay nada más que hacer, su paciente ha fallecido”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Agencias Funerarias ante Covid-19 del INEGI, en 10 años se ha registrado el precio más alto de los servicios fúnebres desde el 2010, estos costos actualmente se registran entre 20 mil a 50 mil pesos, pero no solamente es el servicio de funeraria, son traslados, servicio de cremación, ataúd, panteón, entre otros conforme lo previsto en la NOM-036-SCFI-2016, la cuál también prevé los derechos y obligaciones de los consumidores y proveedores de estos servicios.

Estados Unidos a través de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias ha determinado un apoyo para los servicios funerarios de las personas fallecidas por Covid-19 hasta por $9,000 a $35,000 mil dólares estadounidenses (lo que representa $712,425.00 pesos mexicanos); Colombia ha determinado un apoyo para estos mismos servicios de $2,575,000 pesos colombianos, equivalente a $13,562.85 pesos mexicanos, mientras que Brasil uno de los principales países con personas fallecidas por esta enfermedad ha determinado un apoyo de $300 Euros, aproximadamente $7,142.77 pesos mexicanos.

En México a través del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) desde el mes de diciembre 2020, se determinó un apoyo para los gastos funerarios para los familiares victimas del Covid-19 de $11,460.00 pesos, esto es el mayor reconocimiento a la vulneración de los derechos humanos por parte del estado de mexicano para “restaurar” a los deudos de esta enfermedad en el país. Para realizar este trámite debe ingresar al portal de internet siguiente: https://deudoscovid.gob.mx/ y tener a la mano el CURP, acta de defunción y datos personales de la victima que solicitará el apoyo: padre, madre, hijo e hija.

SON 252,927 FAMILIARES VÍCTIMAS DIRECTAS conforme a la Ley General de Víctimas que actualmente sufren algún daño económico, social y emocional por la pérdida de sus familiares con motivo de Covid-19.

Teresita, madre soltera de 50 años , egresada del Instituto Windsor de la Ciudad de Culiacán, la primera hija en un matrimonio que tuvo 7 hijos, quién todos los días brindaba sus servicios para un club deportivo en la ciudad y acudía puntualmente a cumplir su labor en medio de sus compañeros de trabajo, se contagio de esta enfermedad y al paso de unos días fue atendida en uno de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hermanas, padres e hijo, imploraron su salud al personal médico y enfermería; sin embargo falleció el pasado 12 de julio. Su hijo de 23 años que le sobrevive llevará su legado en medio de esta contingencia sanitaria, sin embargo, ella era su pilar económico, social, cultural, educativo y con su familia con quienes compartía su amor y alegrías. Sus compañeros de trabajo y socios del club deportivo con quienes compartió 20 años de su vida expresan: “ya no hay nadie que nos reciba con alegría, ni que nos eche el grito cuando pasan”.

Daniela, joven de 27 años , egresada de la carrera de Diseño Industrial del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora, la primera hija de un matrimonio de 2 hijos, quien desde temprana edad con su creatividad emprendedora entre familiares y amigos vendía manualidades, bisutería, pintó cuadros, formó sus negocios de “REIN” (aceites esenciales) y “MOBILIA” (diseño de muebles), inclusive durante esta pandemia realizó un taller de cerámica y ayudo a su iglesia, fue ingresada al hospital San José en Sonora a mediados del mes de junio con el objetivo de sanar esta terrible enfermedad, sin embargo falleció el pasado 13 de agosto, dejando una promesa de amor que había aceptado días previos de haberse contagiado. Su madre compartió a través de redes sociales: “Un día te levantas pensando en todos los planes que tienes por hacer, sin saber lo que dios tiene planeado para ti…”(07/07/2021,@Silvia.inzunza) cuando imploraba oración para su hija que se encontraba hospitalizada; 35 días después el mismo usuario compartía a través de sus redes sociales: “No tengo palabras para describir lo que fuiste para mí, te ame desde mi vientre y te seguiré amando por siempre…Nos dejas un legado, nos enseñaste tantas cosas, un gran ejemplo de fortaleza y valentía. Una gran guerrera, tu carrera terminó en la tierra, pero sé que seguirás tu carrera en el cielo. ¡Te amo por siempre!”…(14/08/2021, @Silvia.inzunza).

Los puntos resolutivos de este análisis están dedicados a las familias de Daniela, Teresita y las 250 mil familias que durante estos 17 meses han perdido a un ser querido con motivo de esta enfermedad que está transformando el mundo y la ciencia; la Ley General de Víctimas no solamente prevé como medida de “restauración” el apoyo económico, si no también el emocional, por lo que la Fundación Mapfre actualmente brinda este servicio psicológico gratuito a familiares en el teléfono 91 310 14 55.

El derecho a la vida y a la salud, es el principal bien jurídico tutelado de las personas, ambos son constitucionales y cualquier vulneración es obligación del Estado (por falta de vacunas, infraestructura médica deplorable, entre otros), aunque la ausencia de un ser querido jamás, JAMÁS podrá ser restaurada.

