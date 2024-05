Morenistas abandonan el barco en Mazatlán

Hace un par de días llamó la atención el anuncio de que un nutrido grupo de morenistas en el puerto mazatleco abandonaban el barco para sumarse al equipo de Memo Romero, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD y PAS que ha exhibido las trapacerías de los gobiernos municipales de Morena.

Y es que con una candidata tan impuesta y tan gris como Estrella Palacios, las inconformidades están a flor de piel, sencillamente Morena en el puerto no la tiene tan fácil porque además el mazatleco se ha caracterizado por votar siempre al candidato y no tanto a la marca. Es uno de los municipios en donde igual gana uno que otro.

En ese sentido Memo Romero ha buscado capitalizar la inconformidad que han dejado los gobernantes del color guinda, desde el Químico Benítez hasta Edgar González Zatarain, de quién desde luego, Estrella no podría desmarcarse.

En el fondo quizá por este motivo que no levanta la ex secretaria de Turismo y ex reina de belleza, es que también contaron despachos de la Ciudad de México para hacer campaña negra en redes sociales contra Romero. Esta información nos la hicieron llegar muy precisa.

Si bien no cambia la elección que este grupo de morenistas abandonen el barco, sí levanta por lo menos roncha a pocos días de que termine la campaña.

Otra campaña negra

Y el fuego amigo que experimentó Carlos Escobar, el empresario que también consiguió ser candidato a una diputación local por Morena en Mazatlán, luego de que usaron una Fake en su contra.

Aquí lo que hay que llamar la atención es que quien fabricó esa Fake news usó la carátula del diario estadounidense The Washington Pots y redactó una nota en inglés firmada supuestamente por un periodista chihuahuense (para darle más verosimilitud) en donde señala a Escobar de tener financiamiento ilegal.

De inmediato este medio se contactó con el periodista y de inmediato confirmó que era falso, y sobre todo que él nunca ha publicado ningún artículo en ese diario. Pero habrá quien sí cayó en la Fake sin verificar nada. Así las cosas en estas campañas negras.