El ‘hate’ de Rocha

El Gobernador Rubén Rocha Moya no se midió ayer en la conferencia semanera y no perdió la oportunidad de tirarle hate a Juan Alfonso Mejía López, ex Secretario de Educación con Quirino Ordaz Coppel, quien buscaba ser Diputado federal por el sur de Sinaloa, y que perdió ante la rochista Graciela Domínguez Nava.

Sin nada de pena, dijo que la rosarense se impuso en el Distrito 01 federal sobre un intelectual letrado en París, de esos que “se la comen ardiendo”, palabras más palabras menos.

De hecho, fue una conferencia de prensa para ensalzar a sus alfiles, a quienes volvió a meter al ruedo en la administración estatal quesque porque ya están formados desde que inició su gobierno.

Con esta postura, queda claro que el Mandatario estatal manda un mensaje de que con todo el poder y con ese respaldo legislativo a nivel federal y estatal, su estilo salpicará ante la más mínima crítica a su gobierno.

Arremanga parejo

En el mismo foro no perdió la oportunidad para criticar a Merary Villegas, quien se reeligió para la Cámara de Diputados federal, quien al parecer volvería a la dirigencia estatal de Morena.

Ahí radica el detalle. Pues resulta que con su retorno dejaría volando al dirigente suplente Manuel de Jesús Guerrero, incondicional suyo desde que fue Rector de la UAS.

La Diputada por Culiacán estaría de vuelta en el cargo de dirigente estatal del partido en el poder, por lo que Rocha no escondió su inconformidad por el agandalle de Villegas, ya que El Meny quedó fuera de las posiciones plurinominales al Congreso local.

Con esta postura se abre un boquete en los liderazgos locales que puede traducirse en un distanciamiento que dure el resto del sexenio de Rocha Moya.

Los tiempos, y la renovación de la Presidencia de la República, marcan la agenda del porvenir.

¿La tiene segura?

¿Porque Omar López no hace campaña? Esta es la incógnita que prevalece en la clase política, luego de que una vez más, Omar López fuera candidato suplente en una de las posiciones, en esta ocasión al Senado de la República.

En el 2021, Omar Lopez fue candidato suplente de Marco Antonio Zazueta, actual diputado de Morena, quien fue vetado de la política al no cumplir el acuerdo pactado de renunciar a la diputación y cederle la silla a Omar López. La determinación era que Marco Zazueta se fuera a la administración de Rocha Moya y Omar López a la curul en el Congreso del Estado. Ante la negativa de Zazueta, los papales cambiaron dejando a Omar López al frente de la delegación de Programas Sociales.

Este domingo Enrique Inzunza, el candidato electo a Senador por Morena, hizo público que existe la posibilidad de quedarse el frente a la Secretaría de Gobierno y ceder su puesto a Omar López por petición del Gobernador. Una vez más, Omar llegaría a las posiciones tras acuerdos políticos, pero sin hacer campaña. ¿La cuestión aquí e, porque no es candidato? ¿Que se lo impide?