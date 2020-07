Derechos, Justicia y Libertad

El acceso a los derechos de las personas no debe limitarse, condicionarse, ni obstruirse. La justicia debe ser pronta y expedita para las personas; sin embargo los tribunales están llenos de causas que precisamente buscan Puntos Resolutivos que solucionen sus demandas.

A un año de iniciar este análisis sobre los derechos a los que Usted puede acceder ante diferentes supuestos de hecho o acontecimientos que ocurren diariamente en el Estado y en el país, vale la pena retomar las temáticas siguientes:

En MATERIA AMBIENTAL local, la “ley basura” fue el primer tema comentado en mi columna por lo que vale la pena retomar el seguimiento a esta temática, con la última reforma publicada en el mes de febrero, este norma quedó más que “parchada” ya que previo a la reforma se establecía la obligación del cobro del impuesto a quien dañara el medio ambiente por el uso de plásticos, esto se ELIMINÓ; antes de la reforma se prohibía entregar a título gratuito bolsas de plástico NO BIODEGRABRABLES para cargar o transportar los bienes adquiridos a establecimientos comerciales o de servicios, con la REFORMA el plazo para hacer efectiva esta prohibición a los comercios y establecimientos se amplió y será realmente obligatorio A PARTIR de este 21 DE JULIO aproximadamente ¡Tome sus precauciones, ahora SÍ!

Por otro lado esta reforma ambiental PERMITIRÁ el uso de productos de plásticos NO BIODEGRADABLES para FINES MÉDICOS, nadie se esperaba que miles de cubre bocas, caretas, guantes y demás material fuera de uso cotidiano.

En MATERIA LABORAL federal, a más de seis meses que entró en vigor la NOM035 que regula el estrés laboral del personal, así como los factores de riesgo psicosocial que pretende promover un entorno organizacional favorable, previniendo la ansiedad, miedo y acontecimientos violentos en el trabajo, sería importante que se visibilizara al sector público y privado que hasta hoy ha cumplido con esto aún con pandemia, (quién SÍ y quién NO) de lo contrario esto continuará enfilando las múltiples normativas que tiene México como inoperantes y la fuerza laboral ¿Cuándo?

Otra norma de lujo que hasta el momento en Sinaloa pareciera que existe solo en los discursos de algunos cuantos políticos es la Norma Mexicana 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación, ya que de un año a la fecha ningún centro de trabajo nuevo en Sinaloa se ha registrado en el Padrón Nacional de Centro de Trabajo Certificado de acuerdo a la última actualización del mes pasado, cabe mencionar que el último registrado fue ISMujeres con factura en mano.

AUDITORÍA ESTATAL, después de rechazar, reprobar y hasta pedir la desaparición de la Auditoría Superior del Estado por la pérdida de confianza en este órgano derivado de la casi nula revisión del ejercicio 2017 de la cuenta pública del Estado; puesto que la Comisión de Fiscalización se encontró con contratos sin firmas, documentos apócrifos, adquisiciones sin licitación, gastos en butacas deportivas, entre otros ¿Qué ha pasado? La auditoría y la auditora ahí siguen…

Las y los integrantes de la Comisión de Fiscalización públicamente informaron el año pasado que presentarían denuncias, las cuáles hasta el momento se desconoce el avance de las investigaciones, es un buen momento para conocer antes de que comience la carrera electoral, que se encuentra a la vuelta de la esquina el estatus de las mismas, puesto que visibilizaría el uso de los recursos públicos a nivel estatal y municipal previo a las candidaturas que próximamente se registrarán ¡Cuentas claras!

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES (AVGM) EN SINALOA, mientras el presupuesto federal se reduce en un 33% para la atención de este mecanismo, en Sinaloa continua igual; porque aunque Culiacán sea considerado el quinto municipio con más feminicidios, de acuerdo al último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (mayo 2020), los proyectos presentados para la (AVGM) han predominado las estrategias de las manitas naranjas, los moños rosas, el 8 de marzo, las pláticas, números alegres, eventos “ceremoniales”, ruedas de prensa, condolencias, recientemente conversaciones digitales y atenciones telefónicas. Aunque durante la administración de Reyna Araceli Tirado Gálvez (entre 2018 y 2019) se destinaron 4.2 MDP para la atención de este mecanismo.

¡Imagínese! en una de las columnas comentábamos que durante el ejercicio 2019 ISMUJERES, CEPAVIF, SIPINNA Y EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE SINALOA gastaban anualmente: $42, 125,633.00 y si lo dividíamos en los 16 días de activismo resultaba: 1 millón 846 mil 603 pesos, este año la historia será muy similar, con todo y pandemia.

Estos números irritan cuando hay feminicidios que se pudieron evitar, 9m ¡porque nos toca a todas! Quizá fue la columna más cruda que escribí durante este año; Puntos Resolutivos se tiñó de rojo con cientos de nombres plasmados de mujeres a las que asesinaron cruelmente. A ellas les fallamos todas y todos, con ellas el derecho perdió al perpetuarse sus crímenes.

Covid-19, el resguardo domiciliario voluntario marca la brecha de desigualdad más silenciosa que ha existido en los últimos tiempos. Quién no tenga acceso a internet y algún equipo de conexión móvil no tiene ACCESO A NADA, aunque tenga DERECHO a todo. La pandemia ha vulnerado la mayoría de los derechos de las personas en el país, pues el 43.6% de la población en México no tiene internet en sus hogares.

Utilicemos el derecho como la herramienta para exigir a través de los instrumentos legales, a las instancias y representantes lo que como ciudadanía corresponde y que Puntos Resolutivos continúe siendo una plataforma donde se expongan las causas justas y se oriente hacia la justicia que invoquemos en los tribunales.

Gracias por el primer año en que con su lectura Usted me comprometió a compartir semanalmente mi análisis jurídico. Hoy sumamos 49 columnas…que Puntos Resolutivos continúe sirviendo a la gente.

