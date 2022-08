"El Silencio de los Inocentes" inspiró la búsqueda de desaparecidos en "La Bartolina" en Tamaulipas

El Silencio de los Inocentes, esa película donde vemos a Hanibbal Lecter portando una máscara para evitar que muerda a las personas de alguna manera ha quedado unida Tamaulipas, ya que buscadores de desaparecidos encontraron en ella una idea que los inspiró para poder ingresar al campo de exterminio “La Bartolina”.

De esta película, dirigida por Jonathan Demme que en 1992 recibió 5 premios Oscar y que contó con la participación de Jodie Foster y Anthony Hopkins, surgió la idea de dirigirse directamente al crimen organizado para pedirle permiso para ingresar a “La Bartolina”, donde las autoridades hacían búsquedas esporádicas pese a que previamente habían encontrado media tonelada de fragmentos de osamenta.

Fue el 12 de agosto de este año cuando tras haberle pedido permiso al crimen organizado de Tamaulipas para buscar a los desaparecidos, colectivos, reporteros y autoridades ingresaron al campo de exterminio, este hecho que recorrió el mundo, ha desenterrado la crisis y el drama de las personas con reporte de desaparición en México.

Colectivo 10 de Marzo buscó la forma de entrar a La Bartolina

A casi un año de este ingreso, Delia Quiroa, representante del colectivo 10 de Marzo y que desde el 2014 busca a su hermano Roberto, secuestrado en Reynosa, señala que ella pidió este permiso tras ver una escena de esta película, que esta basada en la novela “El Silencio de los Corderos”, de Thomas Harris.

Dijo que han sido muchas las personas preguntan cómo se me ocurrió pedir permiso al crimen organizado para buscar a sus familiares en la Bartolina; su respuesta está en esta película.

¿Cuál fue la escena que inspiró a seguir adelante con la búsqueda de desaparecidos en este campo de exterminio?

Como recordarán Catherine Martin, hija de la senadora Ruth Martin es secuestrada por Buffalo Bill, por lo que la madre desesperada aprueba una serie de beneficios para Lecter además de que se dirige al secuestrador, pues fue justo eso lo que se le ocurrió a Delia, pedir permiso directamente para buscar.

“Usted tiene el poder, usted está a cargo. Sé que puede sentir amor y compasión, tienen la maravillosa oportunidad de demostrar que tiene misericordia así como fuerza, que tiene la bondad suficiente para tratar a Catherine mejor de como lo que el mundo lo ha tratado a usted”, dice la senadora al secuestrador en un video televisado.

“Usted tiene ese poder , por favor Catherine es mi hija, suéltela sin dañarla donde quiere que se encuentre”, finalizó el mensaje que quizá representa la angustia de muchas familias en México, cuyo ser querido se encuentra desaparecido.

Muchas personas me siguen preguntando ¿como se me ocurrió pedir permiso al CO para buscar a nuestr@s familiares en la #Bartolina ? Aquí las respuestas, fue esta escena de #ElSilencioDeLosInocentes con @AnthonyHopkins y mantas que el CO puso en #Reynosa @azucenau @Marielarigby pic.twitter.com/BM7nIfQ9xD — Delia Quiroa (@DeliaQuiroa) August 5, 2022

“La Bartolina” es una zona que se ubica en Matamoros en la frontera entre México y Estados Unidos que por años fue utilizada por integrantes de la delincuencia organizada; la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) informó que ahí se habían recolectado media tonelada de fragmentos de osamenta.

En agosto de este año, Delia Quiroa, representante del colectivo 10 de Marzo, pidió en un vídeo autorización a la delincuencia para ingresar a este predio y buscar a los desaparecidos, aunque nunca hubo una respuesta oficial, este hecho permitió que el 12 de agosto, colectivos de Tamaulipas recorrieran en este punto donde encontraron restos óseos, zapatos y hasta un cartucho percutido.

Tras armarse de valor para grabar el video, todo cambió: Delia Quiroa

Delia declaró a EL SOL DE TAMPICO que armarse de valor para grabar el video ha cambiado todo.

“Hemos tenido buenos resultados a partir de ese video, la principal de todas es que ellos -las autoridades- tenían más de cinco años trabajando ese predio y no se sabía si había perfiles genéticos y mucho menos si había positivos”, declaró a EL SOL DE TAMPICO.

“Gente que tenía 11 años sin haber denunciado, se le asesoró y denunció. Se capacitaron a 25 víctimas en el lapso que estábamos esperando información mientras los peritos trabajaban en el predio, de esas 25, cinco de ellas están teniendo ingresos”, agregó.

Han identificado los restos de dos personas en La Bartolina

Destacó que la movilización de los colectivos presionó para que las autoridades establecieran acuerdos en los que se comprometieron a realizar una diligencia permanente en el lugar, por lo que actualmente los restos de dos persona ya fueron identificados en “La Bartolina”.

Añadió que la noticia del ingreso de buscadores a “La Bartolina” se internacionalizó por lo que considera que esto pudo haber influido en que el Comité Contra la Desaparición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunieran con colectivos buscadores de México del 15 a 27 de noviembre de este 2021.

“Yo siento que se empezó a hacer ruido porque salieron notas en Holanda, en España; lo del permiso a los narcos empezó a salir por todos lados”.

Tras revelar lo que une a El Silencio de los Inocentes con Tamaulipas y como inspiró la búsqueda de desaparecidos en un campo de exterminio de esta entidad, la activista enfatizó que el tema no debe permanecer enterrado, opaco, puesto que es tan real que en nuestro estado se buscan a más de 11 mil personas.

