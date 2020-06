Nada por la fuerza, todo por la paz: Carlos Lomelí rechaza actuación de Alfaro

Carlos Lomelí, ex delegado del gobierno federal en Jalisco, lamentó los hechos acontecidos en el estado a partir del deceso de Giovanni López, el joven albañil muerto a manos de policías municipales, y acusó al gobernador Enrique Alfaro de promover un discurso de odio y de usar la fuerza del Estado contra los manifestantes.

A través de un video, el también empresario afirmó que “una y otra vez (Alfaro) ha demostrado que está dispuesto a usar toda la fuerza del Estado, para acallar a quien piensa distinto; lo hizo con el poder judicial y lo hace con el congreso del estado”, recordó.

Luego de que el mandatario jalisciense responsabilizara al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de los hechos de violencia registrados en Guadalajara para exigir justicia por la muerte de Giovanni López; Lomelí Bolaños rechazó “con firmeza” las acusaciones y recordó que sus principios son claros: “Nada por la fuerza” .

El exdelegado afirmó que la actual administración en Jalisco parece olvidar que la libertad de manifestación es uno de los derechos más fundamentales de la sociedad y que el respeto a este derecho se ha transformado en México.

También, señaló que a Alfaro se le olvidó su promesa de no endeudar más al estado, refugiándose en el argumento de que la culpa es de administraciones anteriores o por una pandemia para la que no se estaba preparado.

En apenas año y medio de gobierno, el gobernador ha mostrado su verdadera cara: “que miente, traiciona y no acepta sus errores”, espetó Lomelí.

Al respecto, indicó que durante estos días el gobernador ha tomado decisiones desatinadas, de nuevo.

Gobernador @EnriqueAlfaroR: su enemigo no es el Gobierno federal, no es Morena, no es la sociedad, no está en ningún sótano. Su enemigo son sus mentiras y su falta de capacidad para gobernar. (1/3)https://t.co/SwKHttBZsL — Dr. Carlos Lomelí (@DrCarlosLomeli) June 8, 2020

“Culpa al gobierno federal, a la ciudadanía que no extrema las precauciones, a los partidos políticos, al sótano del poder. Nunca hay un reconocimiento de sus propias fallas”, dijo y acusó que Alfaro busca enfrentarnos como sociedad, lo cual es "inaceptable”.

El morenista sostuvo que lo que hace el mandatario es lanzar un discurso de odio equivocado, dado que no es el fin con el que fue elegido por la sociedad.

Carlos Lomelí recordó que a lo largo de la historia de Morena se ha hecho uso de la libertad de expresión y manifestación para alzar la voz contra la injusticia, todo en un marco de responsabilidad y respeto.

“Gobernador, su enemigo no es el gobierno federal, no es Morena, no es la sociedad, no está en ningún sótano. Su enemigo son sus mentiras y su falta de capacidad para gobernar”, sentenció.