Injusto e irrespetuoso que Alfaro ataque investidura presidencial: AMLO

“No tenemos pleito con nadie” dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador con relación a Jalisco, “ni queremos tenerlo; me llamó la atención que él –gobernador Enrique Alfaro- haya querido involucrar al gobierno federal y a mi persona. Se me hizo algo injusto, irrespetuoso de la investidura presidencial, no se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera, echarles la culpa a otros”.

“Son problemas que enfrenta uno cotidianamente, no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano, no soy hipócrita, eso tiene que ver con los conservadores, porque la doctrina es la hipocresía de los conservadores”, señaló el mandatario.

En su conferencia mañanera, dijo no creer que ese sea el mejor método de relacionarnos, “he dado instrucciones para no meternos en nada; Jalisco es un estado libre y soberano, si hay violación de derechos humanos existe la CNDH, tiene que intervenir por oficio y en su caso la Fiscalía General de la República, pero ya no es el tiempo que desde la Secretaría de Gobernación se hablaba a gobernadores para someterlos, eso ya pasó, eso tiene que ver con autoritarismo, con gobiernos anteriores”.

“Cuando habla de los sótanos del poder de la Ciudad de México me imagine, no a la licenciada Olga Sánchez Cordero, como algunos secretarios de gobernación’’.

La Secretaría de Gobernación en la actualidad es la encargada de defender, procurar que no se violen los derechos humanos, quienes piense así se quedaron en el almanaque. Este no es un gobierno autoritario, desde que comenzó la pandemia, aquí es distinto, nada por la fuerza, todo por la razón.

Señaló que México es lo pueblos más avanzado del mundo, por su nivel de consciencia, no hay que confundirnos, entender la nueva realidad, los reacomodos y hacer a un lado el autoritarismo.

El Presidente dijo que cada uno tiene que hacerse responsable de lo que corresponde, la recomendación, no usar la fuerza, no actuar de manera autoritaria, garantizar libertades, porque no debe ser maltratada la gente, los que protestas deben tener garantizada la libertad de expresión.