Madres buscadoras toman alcaldía de Fresnillo, Zacatecas, ante aumento de desaparecidos

Un grupo de aproximadamente 50 mujeres buscadoras tomaron la presidencia municipal de Fresnillo, en Zacatecas, la mañana de este lunes, para exigir la localización de sus familiares y denunciar un repunte en los casos de desaparición.

Luego de bloquear los accesos a las oficinas, expresaron la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad ya que, afirman, en sólo una semana se ha registrado la desaparición de cerca de 30 personas.

De acuerdo con el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en lo que va del año se ha denunciado la desaparición y la no localización de 86 personas en el municipio, de las cuales aún se desconoce el paradero de 59, de estas últimas, 12 son mujeres.

Cabe destacar que, de los casos nuevos reportados este año en Fresnillo de personas que siguen sin ser localizadas, siete corresponden a menores de edad, de los cuales seis son mujeres.

“No me han dado ni una pista de nada, no hay nada positivo respecto de la desaparición de mi hijo, aquí seguimos, luchando y en pie porque yo necesito saber de mi hijo”, declaró Patricia, una de las manifestantes, quien desde el 1 de marzo del 2023 busca a su hijo Raúl Plascencia Castañeda de 33 años.

“No hay nada, es como si hubiera sido ayer, como si ayer hubiera sido la situación de mi hijo, no he tenido ninguna respuesta, Su carpeta en fiscalía está muy grande pero no ha habido ninguna respuesta”, agregó en entrevista para a El Sol de Zacatecas.

La presidenta municipal interina de Fresnillo, Rita Rocío Quiñonez de Luna reconoció que “sí es alarmante” el aumento de casos de desaparición, sin embargo, reconoció que no sabe el número de casos.

Al ser cuestionada por la prensa, afirmó que lo que sí conoce es “el porcentaje” de desapariciones, pero se negó a darlo a conocer “porque luego podría obstaculizar las investigaciones”.

Fresnillo, ciudad con la mayor percepción de inseguridad del país de acuerdo con el INEGI, es también el municipio del estado con más desapariciones y no localizaciones. Tan sólo durante el 2023, se reportaron 350, de las cuales, a la fecha sigue la búsqueda de 232.

“Estamos en un pueblo en el que ya no tenemos seguridad, ya todos tenemos miedo al salir con nuestros hijos, ¿qué está pasando?, en sólo una semana hay 30 desaparecidos (…) queremos hechos, ya basta de promesas”, expresó otras de las buscadoras manifestantes quien pidió omitir su nombre.

Las inconformes señalaron que mantendrán la toma de la presidencia y exigieron la presencia de autoridades de seguridad, como el fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho.

Promesa de campaña

Fue en el municipio de Fresnillo, donde el pasado 1 de marzo Xóchitl Gálvez inició su campaña presidencial, "porque es donde la gente tiene miedo", aseguró en ese momento.

Esa madrugada, Leticia Castañeda Cruz, tía de Raúl Plascencia Castañeda, fue la única que intervino además de la candidata en el mitin, habló como representante de familiares de desaparecidos y denunció el aumento de desapariciones.

En ese momento la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México sostuvo que "será prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas, este país no puede seguir ignorando las heridas abiertas por miles de mexicanos desaparecidos, los vamos a buscar".

"Tengan la certeza a las madres que me han acompañado en este recorrido y que he escuchado su dolor que haremos lo imposible para hacer que las madres buscadoras sean escuchadas, atendidas en todo lo que merecen".

El pasado 4 de abril, la candidata presidencial de la coalición "Sigamos haciendo historia", Claudia Sheimbaum visitó Fresnillo y, durante su mitin no se pronunció sobre las desapariciones.

AMLO las ignora

Hace un año, el 14 de abril, durante la inauguración del Hospital IMSS Bienestar de Fresnillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ignoró los gritos de los familiares de desaparecidos, quienes interrumpieron su discurso con gritos y mostrando pancartas exigiendo la localización de sus familiares, como respuesta obtuvieron un “vamos a seguir buscándolos y vamos a seguir haciendo justicia, ese es nuestro compromiso”. Al término del evento, se alejó sin atenderlos.

