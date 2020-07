Estudiantes y familiares de los 43 vandalizan instalaciones de la CEAV en Acapulco

Guerrero.- Familiares de desaparecidos y estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa vandalizaron las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) delegación Guerrero, ubicada en Acapulco.

A bordo de varios autobuses el grupo de manifestantes arribo a estas oficinas localizadas en el fraccionamiento Costa Azul para realizar la entrega de un oficio donde se solicitaba que se agilice su inscripción en el registro de víctimas, ya que desde hace cinco meses se realizó el llenado del formato y solo les dan largas.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Al llegar al lugar, encontraron las oficinas cerradas en su totalidad, mientras que el personal había desalojado el inmueble, lo que ocasionó enojo y que realizaran pintas y la clausura de manera simbólica por considerarlos como incompetentes.

"La petición es que seamos incluidos y que seamos acreditados como víctimas como lo marca la ley y que no estén dando más largas, porque no deben atropellar tus derechos. Cerraron las instalaciones para no atendernos, que pésima atención nos dan como víctimas, por eso estamos clausurando", dijo Francisco Javier Echeverría de Jesús.

Algunos de los integrantes del contingente de manifestantes que portaban cubrebocas, subieron al primer piso del inmueble donde realizaron leyendas como ayotzi, olvidados, ayotzi vive, clausurado entre otras con pintura color rojo y negro.

Foto Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Los inconformes también colocaron varias cartulinas en donde se indicaba la clausura simbólica de este inmueble en protesta por la falta de resultados a los casos de personas no localizadas.

Los familiares de los estudiantes desparecidos de Ayotzinapa y otros colectivos de personas desaparecidas, exigieron a las autoridades federales investigar y hacer justicia por estos casos.