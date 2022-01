Líder de madres buscadoras en Sonora pide a cárteles permitir búsqueda de desaparecidos

“Yo tengo necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos”, fue parte del mensaje que dirigió Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

A través de redes sociales, la activista hizo un llamado con mucho respeto a los líderes de los cárteles para que le permitan seguir en su búsqueda de sus dos hijos desaparecidos, asimismo, seguir con su labor para localizar a cientos de desaparecidos más en Sonora.

“Nosotros no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa, tenemos la necesidad de traerlos, porque buenos o malos, culpables o inocentes, para nosotros son nuestra vida”, explicó en un vídeo publicado en internet.

Cecilia Flores detalló que inició con las búsquedas luego de que desaparecieran sus hijos, Alejandro Guadalupe, el 30 de octubre en Los Mochis, Sinaloa; así como Marco Antonio, en mayo del 2019 en Bahía de Kino.

“Al ver la poca importancia que le dieron las autoridades a la búsqueda de mi hijo y la necesidad tan grande que tenía yo de traer a mi hijo a casa, fue que me impulsó a salir a los campos con pico y pala para buscar a mi hijo y en el camino encontré a tantos desaparecidos”, detalló en su vídeo.

Por esta razón, Flores Armenta narró que fue amenazada y desplazada de Sonora, lo que para ella es estar “amarrada de pies y manos y me quitaron la posibilidad de encontrar a mi hijo y a los demás desaparecidos”.

Ante esta situación lanzó el mensaje a los líderes de los cárteles para que les permitan realizar su labor en campo, ya que lo único que quieren es localizar a los desaparecidos en el estado.

Cabe destacar que durante el 2020, Aranza Ramos, activista e integrante de este colectivo, fue amenazada y asesinada a unos metros de su domicilio el pasado 15 de julio, posteriormente, Cecilia Flores Armenta habría recibido una amenaza de muerte, motivo por el cual buscó protección a través de un mecanismo para periodistas y activistas.

Hasta ahora el vídeo cuenta con mil 852 reproducciones y 51 compartidas, para difundir el mensaje de la madre de familia.