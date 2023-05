Ricardo Mejía no declina a favor de Morena: “Yo me la juego con Coahuila”

Luego de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció este sábado su decisión de declinar a favor del candidato de Morena en las próximas elecciones de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, abanderado del Partido del Trabajo (PT), rechazó bajarse de la contienda y aseguró que la única forma de no participar es que sea asesinado.

“La única manera de no seguir adelante es que terminen con mi vida, yo me la juego con Coahuila”, dijo en una transmisión en vivo desde Cuatro Ciénegas, a una semana de que se celebre el proceso electoral en el estado.

El también exsubsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana negó seguir el ejemplo del Partido Verde y apoyar en los próximos comicios al morenista Armando Guadiana, quien, dijo, “representa todo lo contrario de un movimiento progresista (...) y que está ligado a todas las atrocidades contra los campesinos, los mineros y la buena conducción de la finanzas”.

Mejía Berdeja también acusó a Gaudiana de ser un candidato impuesto por parte de la dirigencia morenista, ya que no cuenta con el apoyo necesario para ganar la elección, de tal manera que a petición de sus partidarios, dijo, es que es que seguirá en la contienda.

“Si realmente (Armando Guadiana) trajera lo que decían que traía, nos hubieran extinguido y el señor estaría totalmente fortalecido, pero evidentemente no traía ese respaldo y hoy tratan de generar algo imponiendo a los coahuilenses”, acusó.

El abanderado petista señaló también que las elecciones locales en el estado no guardan relación con el proceso federal de 2024, por urgió a la ciudadanía a no ser rehenes de las elecciones del año próximo, pues lo primero que deben hacer es rescatar al estado fronterizo.

“Los coahuilenses queremos decidir en el 2023, no queremos ser rehenes del proceso del 24 por más que lo respetemos y apoyemos a quien vaya a resultar candidato de una coalición, pero esta es una decisión de los coahuilenses, no puede estar subordinada (la ciudadanía) a temas futuros, primero es Coahuila, primero rescatar nuestro estado”, subrayó.

Hoy, en cambio, quien sí anunció el declinamiento de su candidato a la gubernatura de la entidad fue el PVEM, el cual a través de un comunicado dijo que respaldaría Armando Guadiana de cara a los comicios “privilegiando las demandas ciudadanas más que a los candidatos”.

Sin embargo, horas más tarde, su candidato Lenin Pérez rechazó la decisión tomada desde la dirigencia verdeecologista, por lo que dijo que seguirá en la contienda.

“No voy a declinar y se los digo a la cara, por más circo, maroma y teatro que hagan su candidato no va a ganar, no va a ganar porque no representa el cambio que hoy los coahuilenses buscan”, aseguró también en un mensaje en sus redes sociales acompañado de las y los candidatos del Verde al Congreso local.