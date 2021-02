"Nos sacaron del hoyo": AMLO agradece a paisanos el envío de remesas

Tijuana.- Durante su visita a Tijuana para inaugurar las instalaciones del Cuartel de la Guardia Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció el envío de remesas de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos.

Durante su estancia en esta frontera, el mandatario resaltó el envío de más 40 mil 600 millones de dólares, que benefició a 10 millones de familias que reciben un promedio 350 dólares cada mes.

“Este apoyo nos sacó del hoyo, porque ese dinero llega a todas las comunidades de México y a las zonas más pobres. Esto es lo que permitió resistir ante la pandemia, se nos cayó la economía pero no tuvimos crisis de consumo, la gente no dejó de tener lo básico, su ingreso básico para adquirir lo indispensable. Ya estamos pasando estos momentos difíciles que atravesamos y vivimos pero no podemos dejar de reconocer el apoyo solidario y fraterno de los migrantes”, destacó López Obrador.

En su discurso el Ejecutivo Federal también garantizó el suministro de vacunas para Baja California, además, condenó el acaparamiento de estas por parte de 10 países, que concentran el 80% de las dosis que existen a nivel global.

▶️[Video] Confunde a simpatizantes llegadas de AMLO a instalaciones de la GN

“Lo más grave y lamentable es que cerca de 120 países no tienen ni una sola dosis y esto no puede pasar de noche y desapercibido para llamar a los gobierno donde están las plantas de producción para que actúen con más solidaridad y fraternidad, es el momento de demostrar con hechos que hay una política en el mundo en favor de los derechos humanos y el derecho a la salud y a la vida”, agregó.

En el tema de seguridad, indicó que la Guardia Nacional ya cuenta con 150 cuarteles en todo el país y más de 100 mil elementos.

“Nunca se había contado con una institución con estas características y con tantos elementos para garantizar la paz y la tranquilidad. Vamos a seguir adelante y llevando acabo la transformación a pesar de la crisis sanitaria y económica”, remató el mandatario.