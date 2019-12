Evo Morales asegura no tener miedo a ser detenido

El expresidente de Bolivia Evo Morales, que llegó a Argentina el jueves pasado y pidió ser acogido como refugiado, aseveró este martes en Buenos Aires que no tiene miedo a una posible "detención", volvió a denunciar que fue víctima de un "golpe de Estado" y reiteró que no será "candidato" en las próximas elecciones de su país.



"No soy candidato, no voy a ser candidato pero tengo derecho a hacer política como político", dijo el exmandatario en una multitudinaria rueda de prensa, la primera desde su arribo a la capital argentina procedente de México, donde estuvo asilado desde que el 11 de noviembre abandonó su país tras renunciar al cargo el día anterior presionado por las Fuerzas Armadas.



En una entrevista con Efe el lunes en Washington, el ministro interino de Gobierno (Interior) de Bolivia, Arturo Murillo, previó que en las próximas horas saldría una orden de detención contra el expresidente Morales, ya que según dijo "tiene una denuncia de terrorismo" junto a quien fuera ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana y "tendrán que responder a la Justicia en los próximos días".

Evo planea campaña electoral desde Argentina

El expresidente de Bolivia Evo Morales, refugiado en Argentina desde el jueves pasado, mantuvo reuniones con dirigentes de su partido MAS para "planificar la campaña electoral" de Bolivia, anunció este domingo por las redes sociales.

"A un mes del golpe de Estado en #Bolivia, sostuvimos nuestra primera reunión en Buenos Aires con algunos dirigentes departamentales y nacionales de movimientos sociales, alcaldes, dirigentes del MAS y asambleístas para hacer una evaluación política y planificar para la campaña", tuiteó Morales.

Evo Morales renunció el pasado 10 de noviembre a la presidencia de Bolivia, después de dos semanas de protestas tras los cuestionados resultados de las elecciones generales del 20 de octubre, cuando buscaba su cuarto mandato. Su salida del poder se vio forzada cuando las fuerzas armadas le retiraron su apoyo.