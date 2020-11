Trump despide al secretario de Defensa, Mark Esper

El aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta de Twiiter que Christopher C. Miller, Director del Centro Nacional Contraterrorismo, dejará su cargo para asumir la titularidad de la Secretaría de Defensa interina. Lo anterior luego de que Mark Esper fuera despedido.

El mandatario detalló que dicha decisión fue avalada por unanimidad por el Senado del su país.

“Me complace anunciar que Christopher C. Miller, el muy respetado Director del Centro Nacional Contraterrorismo (confirmado por unanimidad por el Senado), será Secretario de Defensa interino, con efecto inmediato”, precisó Trump.

Asimismo, aseguró que Christopher se desempeñará satisfactoriamente en su cargo. En cuanto a Mark Esper, ahora exsecretario de Defensa, el mandatario señaló que fue despedido y le agradeció por su servicio.

“¡Chris hará un GRAN trabajo! Mark Esper ha sido despedido. Me gustaría agradecerle por su servicio”, indicó Donald Trump.

La relación entre el presidente de EU y Esper había estado rodeada de tensiones en los últimos meses que incluso fueron manifestadas públicamente, ejemplo de ello fue cuando Mark indicó en junio pasado que no apoyaba el uso de tropas en servicio activo para sofocar las protestas masivas que surgieron por la muerte de George Floyd a manos de la policía.

Asimismo, Esper mencionó que las fuerzas militares deben ser utilizadas solo como último recurso.