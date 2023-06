Esposa de Stockton Rush, piloto del submarino Titán, es tataranieta de pareja muerta en el Titanic

El Titán es un pequeño submarino que partió el pasado domingo para explorar los restos del Titanic que quedaron en el Atlántico, sin embargo, los especialistas en la superficie perdieron el contacto con la nave al poco tiempo de que iniciara la operación; por esa razón es que las autoridades se han dedicado a buscarla.

En total son cinco los tripulantes lo que se encuentran a bordo de esta nave en la que no se puede estar de pie, no tiene asientos ni baños. Para dar con su paradero la Guardia Costera de Estados Unidos ha trabajado en conjunto con Canadá para enviar buques, aviones y robots para monitorear la zona.

En cuanto esta noticia se expandió se popularizaron los nombres de las personas que están detrás de esta misión, tal es el caso de uno de ellos que se encuentra ligado con la historia del Titanic, una conexión que le ha dado la vuelta al mundo.

¿Quién es Stockton Rush y que relación tiene con el Titanic?

La expedición del Titán la gestionó OceanGatem, una empresa fundada por Stockton Rush, un hombre que se unió a esta misión como el polito principal, quien además es esposo de Wendy Rush, una ingeniera que es tataranieta de Isidor e Ida Straus, unos pasajeros del Titanic.

Esta información se compartió en un artículo de The New York Times, en donde destacaron que Wendy es la directora de comunicaciones corporativas y miembro de la junta directiva de la compañía que se encarga de realizar estas expediciones.

Ella ha participado en tres proyectos parecidos para viajar y ver de cerca los restos de ese gran barco, los cuales se han realizados en los últimos años. Se destacó que Wendy le contagió a su esposo, con quien se casó en 1986, el interés por el Titanic.

La historia de sus familiares en el Titanic

En el caso de su tatarabuelo Isidor Straus, se explicó que nació en Alemania en el año 1845, con más edad su familia emigró a Estados Unidos, a la ciudad de Talbotton, que en la actualidad le pertenece a Georgia.

Él empezó en el mundo de los negocios al adquirir un pequeño almacén de abarrotes, algodón y telas. Tiempo después conoció a Ida y se casaron en 1886. Una década más tarde compró los derechos de una tienda Macy's en Nueva York, de este modo fue como empezó a generar una gran fortuna.

The wife of Stockton Rush, CEO of OceanGate, is descended from an elderly couple who actually died in the Titanic.



The great, great grandparents of Wendy Rush are the elderly couple depicted in the movie. Isidor and Ida Straus co-founded Macy’s. #Titan pic.twitter.com/K85xBCSuqx — Rose (@901Lulu) June 22, 2023

Su dinero le dio la oportunidad de subir al gran barco en compañía de su esposa. Sin embargo, nunca se imaginaron como terminarían las cosas aquel 14 de abril de 1912, cuando la nave chocó en contra de iceberg.

Esto dejó la cifra de mil 500 personas muertas, quienes además de resultar lesionadas por la infraestructura del barco, también cayeron directo al agua que tenía una temperatura de -2°C. Cerca de 700 pasajeros lograron sobrevivir e Isidor pudo ser uno de ellos, pero se negó a subir al bote salvavidas en el que estaban trasladando a mujeres y niños.

De acuerdo con los registró, él le dijo a uno de los miembros de la tripulación “Gracias señor, no soy mejor que nadie”. Al ver esta situación, su esposa Ida decidió irse, por lo que prefirió quedarse a su lado y ambos fallecieron ese día.

Aunque sus cuerpos nunca fueron encontrados, su historia sirvió de inspiración para el director James Cameron, quien en la película de culto que cuenta este trágico hecho mostró una escena en la que se ve a una pareja de adultos mayores abrazarse mientras el mar consume su camarote.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla