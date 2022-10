Rishi Sunak es el nuevo primer ministro de Reino Unido

Rishi Sunak, nieto de inmigrantes indios, fue designado el lunes por el Partido Conservador británico para reemplazar a Liz Truss como su líder y próximo primer ministro, dado que su rival, Penny Mordaunt, no obtuvo suficientes apoyos para presentar su candidatura.

"Rishi Sunak ha sido elegido líder del Partido Conservador", anunció el responsable del grupo parlamentario Graham Brady.

Te puede interesar: Ser diferente, implica decisiones fuertes: Truss admite que su plan fiscal alteró la economía

Previamente, Mordaunt había reconocido su derrota en Twitter y dado su "pleno apoyo" a este exministro de Finanzas de 42 años que se convierte en el primer jefe de gobierno surgido de una minoría étnica en el Reino Unido.

pic.twitter.com/w76rEvJdyQ — Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) October 24, 2022

Estos comicios internos fueron convocados después de que Liz Truss presentase el pasado día 20 su dimisión como líder conservadora y primera ministra a raíz de la polémica sobre sus medidas fiscales, con recortes de impuestos financiados con deuda, que provocaron turbulencias en los mercados financieros.



Para participar en estas primarias, los aspirantes debían demostrar que tenían el apoyo de, al menos, cien miembros del grupo parlamentario conservador en la Cámara de los Comunes.











Con la retirada de Mordaunt, Sunak se convirtió automáticamente en el nuevo líder conservador, sin necesidad de que los afiliados al partido -unos 160 mil- tuvieran que votar.



"Estos son tiempos sin precedentes. A pesar del calendario apretado para el concurso de liderazgo, está claro que los colegas sienten que hoy necesitamos certeza", dijo Mordaunt, en referencia al claro respaldo que Sunak había obtenido entre sus compañeros de filas.



Sunak había conseguido el apoyo de más de la mitad de los diputados conservadores, pero Mordaunt, según los cálculos de las cadenas británicas, solo contaba con 27 declarados públicamente.

Es nieto de inmigrantes indios y estudió en escuelas de la élite británica. | Foto: AFP

El nuevo líder del Partido Conservador, que fue ministro de Economía en el Gobierno de Boris Johnson, espera hablar esta tarde en privado a su grupo parlamentario.



Aunque aún no está confirmado, se espera que Sunak asuma el cargo de primer ministro este martes, una vez que tenga una audiencia con el jefe del Estado británico, el rey Carlos III.



El domingo, Johnson -que dimitió el pasado julio- confirmó que no aspiraba al liderazgo del Partido Conservador por considerar que no podía gobernar con una formación muy dividida.

Por su parte, al lanzar el domingo su candidatura, Sunak declaró que el Reino Unido afronta una "profunda crisis económica" y que su objetivo es superarla.señaló Sunak.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo



El político, de 42 años, agregó que estuvo a cargo de la Economía en unos momentos "muy duros" para el país, en referencia a las ayudas que tuvo que organizar durante la pandemia, pero advirtió de que "los desafíos que afrontamos son aún mayores".