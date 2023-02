Prohíben ingresar con armas al centro comercial de Cielo Vista tras tiroteo

El Centro Comercial Cielo Vista ha prohibido el ingreso con armas a su establecimiento luego del tiroteo registrado el pasado miércoles en el área de comidas, donde una persona murió y tres más fueron lesionadas.

Afuera de la plaza fue colocada una placa con las nuevas normas que deberán acatar las personas que ingresen a la plaza comercial.

"Pedimos a todos nuestros huéspedes que se comporten de manera respetuosa de acuerdo con el código de conducta y todas las leyes y ordenanzas locales", dice la placa.

El tiroteo se registró justo en la hora donde había más afluencia de personas. | Foto: Reuters

Las normas que deben de cumplir son:

Se debe usar ropa adecuada al ingresar al lugar; las sudaderas con capucha son aceptables siempre que su cara permanezca visible.

Está prohibido el ingreso con armas al establecimiento así como cualquier tipo de conducta desordenada.

Está prohibido la posesión de bebidas alcohólicas abiertas, excepto en las áreas designadas.

Está prohibido merodear, es decir que no se permiten fotografías ni grabaciones de video de ningún tipo para uso comercial.

Está prohibido el uso de transmisores, radares, láseres, balizas, triangulación celular, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, tecnologías magnéticas o barométricas o sistemas de información geográfica de cualquier tipo.

¿Qué pasó en la plaza Cielo Vista de El Paso?

Al menos una persona ha muerto y tres han resultado heridas en un tiroteo ocurrido anoche en un centro comercial de la localidad estadounidense de El Paso, Texas, informaron este jueves medios locales.



Tras el suceso, dos personas han sido detenidas, según anunció el jefe de policía interino, Peter Pacillas, en una comparecencia ante los medios.

Pacillas explicó que uno de los autores de los disparos fue derribado rápidamente por un oficial de policía fuera de servicio que trabajaba en la seguridad de una tienda del centro comercial.

La zona fue acordonada por la Policía de El Paso y la plaza fue evacuada. | Foto: Reuters

Agregó que el agente no disparó su arma yni los nombres ni edades de los arrestados.dijo, y precisó que no hubo más peligro para el público después de que los dos sospechosos fueron detenidos, indicó el diario The Paso Times.

Según la policía, las tres personas heridas han sido hospitalizadas y todos son hombres, mientras se investigan las causas que motivaron el suceso.

