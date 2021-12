Ómicron estaba en Europa antes de lo pensado

LONDRES. La variante Ómicron podría resistir a las vacunas anticovid actuales, advirtió el jefe del laboratorio Moderna, lo que hizo caer de nuevo los mercados financieros y los precios del petróleo, coincidiendo con un aumento de las restricciones en varios países para blindarse frente a esta mutación.

Según Stephan Bancel, presidente del laboratorio estadounidense Moderna, los datos sobre la eficacia de las vacunas actuales contra la nueva cepa llegarán en las próximas dos semanas pero los científicos no son optimistas.

“Todos los científicos con los que he hablado (...) sienten que 'esto no va a ser bueno' (...) y podría producirse una “disminución importante” de la eficacia de las vacunas actuales”, declaró Bancel al periódico Financial Times.

En contrapunto, la Universidad de Oxford afirmó que no había pruebas de que las vacunas no previnieran la enfermedad grave de la nueva variante, pero que estaba lista para elaborar rápidamente una versión actualizada de su vacuna junto con AstraZeneca si fuera necesario.

Laboratorios como Pfizer, AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, el ruso que fabrica la Sputnik, (J&J) anunciaron que ya trabajan en nuevas versiones de la vacuna anticovid contra la nueva cepa.

Sin embargo, las declaraciones del jefe de Moderna tiraron de nuevo los mercados financieros y los precios del petróleo.

Wall Street despidió noviembre con pérdidas acumuladas en sus tres principales indicadores tras las recientes ventas de pánico ligadas a Ómicron.

El Dow Jones de Industriales cayó 3.98 por ciento, el selectivo S&P 500 un 1.01 por ciento y el Nasdaq un 0.37 por ciento.

Las plazas europeas tampoco levantaron cabeza, con un desplome de 8.3 por ciento en Madrid, 5.12 por ciento en Milán y casi 3 por ciento en Londres y París,.

Por su parte, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio cayó más de 3 por ciento tras conocerse la detección del primer caso de contagio por la variante en su territorio, en una persona que llegó de Namibia.

En tanto, el precio del petróleo cayó 5 por ciento en Nueva York por el temor a que Ómicron descarrile la demanda.

Amenaza para la economía

La noticia de la aparición de Ómicron borró unos 2 billones de dólares de las acciones mundiales el viernes, después de que fue identificado en el sur de África y se anunciara el 25 de noviembre.

Expertos destacaron que Ómicron supone una amenaza para la recuperación económica mundial, sobre todo por las restricciones a los viajes.

La gravedad del impacto dependerá de la peligrosidad que demuestre esta nueva variante, de la cobertura de vacunación de la población mundial y de la resistencia de la cepa a las vacunas disponibles, consideró Gregory Daco, economista en Oxford Economics.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, y la agencia Moody's advirtieron sobre la amenaza a la economía de EU y el mundo de una “inflación alta y persistente”.

Frente a esta situación, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticó los cierres desproporcionados, pidió “calma” e instó a una respuesta “racional”.

Pero los temores de propagación aumentaron ayer cuando las autoridades sanitarias holandesas afirmaron que Ómicron ya estaba presente en el país el 19 de noviembre, es decir, una semana antes de Sudáfrica informara del primer caso, y están realizando pruebas para ver si se ha propagado rápidamente.