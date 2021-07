El mundo lamenta asesinato de Jovenel Moise, presidente de Haití

Este miércoles el mundo entero se encuentra impactado por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, y su esposa durante un asalto armado en su residencia de Puerto Príncipe.

México fue uno de los primeros países en lamentar los hechos y expresar sus condolencias. A través de sus redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard envió un mensaje de solidaridad en donde condena los actos violentos.

"Me informa nuestro embajador, Dr. Jesús Valdes, de los acontecimientos ocurridos esta madrugada en los que ha perdido la vida el presidente de Haití, Jovenel Moise. México expresa sus condolencias al pueblo haitiano y reitera su enérgica condena a la violencia".

Incluso, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador externó unas palabras sobre este hecho: "Abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente de ese país y su esposa. Es algo que lamentamos muchos. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, estuvo en el acto de la toma de posesión, cuando asumí la presidencia de México".

Me informa nuestro embajador,Dr Jesús Valdes,de los acontecimientos ocurridos esta madrugada en los que ha perdido la vida el Presidente de Haití,Jovenel Moise. México expresa sus condolencias al pueblo haitiano y reitera su enérgica condena a la violencia. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 7, 2021

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, condenó el acontecimiento, deseando que pronto gobierne la paz y la democracia en este país.

Condenamos la violencia y lamentamos profundamente el asesinato del presidente de Haiti Jovenel Möise. Nuestras condolencias al pueblo de Haití y nuestro deseo de paz y democracia para esta hermana Nación. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 7, 2021

El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, señaló a través de su cuenta de Twitter que el gobierno de México “lamenta profundamente la muerte del Presidente de la hermana República de Haití, Jovenel Moïse, enviamos nuestras condolencias a familiares, amigos y al pueblo haitiano. Rechazamos y condenamos cualquier forma de violencia y deseamos que Haití tenga estabilidad y paz”.

El @GobiernoMX lamenta profundamente la muerte del Presidente de la hermana República de Haití 🇭🇹, Jovenel Moïse, envíamos nuestras condolencias a familiares, amigos y al pueblo haitiano. Rechazamos y condenamos cualquier forma de violencia y deseamos q 🇭🇹 tenga estabilidad y paz — Maximiliano Reyes Zúñiga (@maximilianoreyz) July 7, 2021

El primer ministro británico Boris Johnson denunció también el "acto odioso" que representa el asesinato del presidente haitiano.

El jefe de gobierno conservador dijo en su cuenta de Twitter que está "conmocionado y entristecido por la muerte del presidente Moise". "Es un acto odioso y llamo a la calma", agregó, presentando sus condolencias a la familia del mandatario y a ese país.

I am shocked and saddened at the death of President Moïse. Our condolences are with his family and the people of Haiti. This is an abhorrent act and I call for calm at this time. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 7, 2021

El presidente colombiano, Iván Duque, rechazó el asesinato de su homólogo en Haití.



"Rechazamos el vil asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise. Es un acto cobarde y lleno de barbarie contra todo el pueblo haitiano", escribió en su cuenta de Twitter.

Rechazamos el vil asesinato del Presidente de Haití, Jovenel Moise. Es un acto cobarde y lleno de barbarie contra todo el pueblo haitiano. Nuestra solidaridad con la nación hermana y la familia de un gran amigo de Colombia. (1/2) — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 7, 2021

Aseguró que su país respalda las instituciones y la democracia, y en ese sentido solicitó "a la Organización de Estados Americanos (OEA) una misión urgente para proteger el orden democrático" en Haití.

Otro mandatario que expresó apoyo fue el dominicano Luis Abinader, quien señaló que fue un crimen que "atenta contra el orden democrático de Haití y de la región".

"Lamentamos y condenamos el magnicidio del presidente haitiano, Jovenel Moise y la primera dama, Martine Moise. Este crimen atenta contra el orden democrático de Haití y de la región. Nuestras condolencias a sus familiares y al pueblo Haitiano".

Tras el asesinato, el Gobierno dominicano ordenó el cierre de la frontera terrestre y el refuerzo de la vigilancia en la zona.

Lamentamos y condenamos el magnicidio del presidente haitiano, Jovenel Moïse y la primera dama, Martine Moïse. Este crimen atenta contra el orden democrático de Haití y de la región. Nuestras condolencias a sus familiares y al pueblo Haitiano. — Luis Abinader (@luisabinader) July 7, 2021

Sebastian Piñera, presidente de Chile, también se unió a la lista de los que lamentó el asesinato del haitiano y condenando los hechos, pidió "unidad y paz para fortalecer la democracia y encontrar una salida a la grave crisis que atraviesa Haití".

Rechazamos el cobarde asesinato del Pdte. de Haití, Jovenel Moïse y su esposa.



Nuestra solidaridad y condolencias a su familia y a todo el pueblo de Haití.



Llamamos a la unidad y paz para fortalecer la democracia y encontrar una salida a la grave crisis que atraviesa Haití. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) July 7, 2021

Las palabras de apoyo no dejan de surgir en medio de la tristeza y el enojo que genera el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, quien ha gobernado el país más pobre del continente americano, después de que las elecciones legislativas previstas para 2018 se retrasaran.

Además de la crisis política, en los últimos meses han aumentado los secuestros para pedir rescate, reflejo de la creciente influencia de las bandas armadas en el país caribeño.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Haití también lucha contra la pobreza crónica y a los recurrentes desastres naturales.

El presidente se enfrentó a una fuerte oposición por parte de sectores de la sociedad que consideraban su mandato ilegítimo. En los últimos cuatro años el país tuvo siete primeros ministros.





|| Con información de AFP y EFE ||