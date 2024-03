Bolsonaro pasó dos días en la embajada de Hungría en Brasil durante investigación en su contra

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro "pasó dos días hospedado" en la embajada de Hungría en Brasilia, dijeron el lunes sus abogados, que negaron que se hubiera refugiado ahí en febrero para evadir la justicia.

La defensa del exmandatario publicó un comunicado en reacción a una información del The New York Times, según la cual Bolsonaro se había "escondido en la embajada húngara" el mes pasado, poco después de ser blanco de una "investigación policial".

El diario estadounidense publicó imágenes de una cámara de videovigilancia donde se ve al expresidente entrar en la sede diplomática de Hungría en Brasilia el 12 de febrero a la noche y salir el 14 a la tarde.

La estadía ocurrió cuatro días después de que la policía le retirara el pasaporte en el marco de una operación de la que fue blanco como sospechoso de planear un golpe de Estado.

Bolsonaro "pasó dos días hospedado en la embajada de Hungría en Brasilia para mantener contacto con autoridades del país amigo", afirmaron sus abogados en un comunicado.

"Como es de conocimiento público, el exmandatario del país mantiene una buena relación con el primer ministro húngaro (Viktor Orban), con quien se encontró recientemente en la investidura del presidente (argentino) Javier Milei en Buenos Aires", agregaron.

"En los días que estuvo hospedado en la embajada, por invitación, el expresidente brasileño conversó con numerosas autoridades del país amigo, actualizando los contextos políticos de los dos países", detallaron.

"Cualquier otra interpretación (...) es parte de la ficción" y puede ser calificada de "fake news", insistieron.

La policía lanzó el 8 de febrero la operación Tempus Veritatis (la hora de la verdad, en latín), contra Bolsonaro y varios de sus estrechos aliados, incluidos algunos de sus exministros.

Jair Bolsonaro, Brazil’s former president, spent two nights at the Hungarian Embassy in an apparent bid for asylum as he faces criminal investigations at home, security-camera footage obtained by The New York Times shows. https://t.co/A3maChRKnf pic.twitter.com/1LwHOHfDMX — The New York Times (@nytimes) March 25, 2024

Según la investigación, son sospechosos de participar en un plan de golpe de Estado que buscaba impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia en enero de 2023.

Él lo niega y dice ser víctima de una "persecución".

Tras la divulgación de los videos, el embajador húngaro, Miklos Tamás Halmai, fue llamado por la secretaria para Europa y América del Norte, Maria Luísa Escorel, para brindar aclaraciones sobre la estadía, dijo a AFP una fuente de la cancillería.

El diplomático "estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores (...) durante 20 minutos", detalló la fuente.

Acusan que Bolsonaro buscaba evitar la justicia

Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, acusó al exmandatario en la red social X de tener intención de "huir" por "miedo de ser juzgado por sus delitos, de ser condenado, miedo de ser detenido".

Otro miembro del partido, el diputado Lindbergh Farias, dijo que solicitó al fiscal general de la República la "prisión preventiva" de Bolsonaro.

"Esta estadía en la embajada sugiere que el expresidente intentaba aprovechar su amistad con un colega líder de extrema derecha para escapar del sistema judicial brasileño", afirmó.

El propio Bolsonaro salió al paso de los señalamientos del diario estadounidense, aunque sin mencionarlo, durante un evento del Partido Liberal en Sao Paulo.

"Hasta el día de hoy mantengo relaciones con algunos jefes de Estado en todo el mundo (...) También frecuento embajadas aquí en Brasil, hablo con estos embajadores", dijo poco después de la divulgación del reporte.

Mientras la operación Tempus Veritatis estaba en desarrollo, el primer ministro Orban calificó a Bolsonaro de "patriota honesto" en sus redes sociales, y lo animó a "continuar luchando".

Bolsonaro, de 69 años, fue inhabilitado en junio pasado para presentarse a cargos públicos por difundir informaciones falsas sobre el sistema de voto electrónico en Brasil.

Es investigado además por otras varias causas.

La semana pasada, la policía recomendó su inculpación por un caso de falsificación de certificados de vacunas contra el covid.