Argentina y FMI acuerda refinanciar la deuda

BUENOS AIRES. Argentina cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar su deuda con el organismo por 45 mil millones de dólares, a través de un nuevo convenio crediticio que será sometido al Congreso y debe ser ratificado por el FMI.

Se espera que el acuerdo, que se negoció por más de un año, lleve tranquilidad a los mercados de Argentina, que ha sufrido una fuerte devaluación de su moneda en medio de una inflación del 50 por ciento anual. El FMI aclaró que el programa está sujeto a la aprobación del directorio, una vez que el Congreso argentino lo haya respaldado.

La tarea no será sencilla para el presidente de centroizquierda Alberto Fernández, quien no cuenta con el control del Parlamento, donde varios opositores han adelantado que no respaldarán el plan. El programa ingresó ayer mismo al Congreso, señaló el Gobierno argentino.

El acuerdo conocido como de facilidades extendidas incluye 10 revisiones trimestrales durante dos años y medio. Cuando se apruebe, permitirá reprogramar los abultados vencimientos que enfrenta Argentina, con unos 19 mil millones de dólares previstos este año y otros 20 mil millones en 2023, un horizonte que el gobierno de Fernández considera imposible de cumplir.

Con este acuerdo, Argentina se compromete a reducir su déficit fiscal del tres por ciento del PIB actual a 0.9 por ciento en 2024.

Uno de los puntos más difíciles en la negociación fue la eliminación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, especialmente el gas y la electricidad, que se hará de manera proporcional por niveles de ingreso económico, según la vocera presidencial Gabriela Cerruti.