Regulación de cannabis fomentaría mercado negro: oposición

Legisladores de oposición consideran que las propuestas del Senado para crear la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, así como las reformas a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal en torno al uso de esta hierba, podrían generar el incremento de un mercado negro, debido a la sobrerregulación que guarda esta propuesta.

El senador perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa advirtió que es necesario hacer adecuaciones a estas propuestas que se dieron a conocer hace unos días, debido a que se debe revisar de mejor manera las licencias para una economía vertical, porque de lo contrario señala el legislador, “se va a fomentar un mercado negro”, pues advirtió que es una realidad que existe un mercado de productos derivados de los cannabis distintos a los que contempla el proyecto de ley, y que ya están a la venta en México.

“Yo creo que todavía podemos discutir algunas cosas y podemos lograr algunos cambios en las comisiones para mejorar esta propuesta” indica el también ex procurador capitalino.

En este sentido, Martha Tagle Martínez, diputada federal por Movimiento Ciudadano, coincidió en que esta propuesta sí pude generar mercado negro, pero en el sentido que sobre regula el consumo, debido a que el Senado está planteando una ley general para cualquier producto de consumo: “están planeando una ley para regular el cannabis que sería tanto como pensar que hubiera una ley para el consumo de bebidas alcohólicas y que tuvieran que medirlo. Te dirían puedes consumir dos copas en un bar y nada más. Es tan absurda esta ley de regulación que siempre que se regula genera mercado negro”.

Asimismo, lamentó que de nada hayan servido las discusiones que realizaron previamente los legisladores con especialistas, “porque finalmente el documento es el mismo que se presentó hace unos meses en el Senado”, el cual, dijo, “es muy restrictivo y no pone al centro de la discusión los mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al derecho de las personas a consumir lo que sea”.

La legisladora de origen poblano consideró que lo que busca esta ley es generar un mercado más dirigido a las empresas y particularmente a la industria farmacéutica y no está poniendo en el centro de la discusión a los usuarios.

Por esto, propuso que se tiene que suprimir el carácter punitivo del consumo en esta ley en cuanto a los gramos que se pueden portar y consumir, “esa parte no sirve, al final de cuentas lo que tenemos que evitar es que en los hechos no esté criminalizado y que se pueda garantizar lo que dice la Constitución”.

Finalmente, concluyó que el proyecto sí se puede constituir un mercado negro, pero no porque esté incompleta, sino más porque sobrerregula y no aborda el tema toral que es el derecho de las personas a consumir cannabis de manera segura, con programas y políticas de reducción de daños y de manera informada que se ve con otras drogas legales que por no tener una política de implementación adecuada, provoca problemas de tabaquismo y alcoholismo, concluyó.